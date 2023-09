Cosa è successo tra Daniele Dal Moro e Alfonso Signorini? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Daniele Dal Moro contro Alfonso Signorini: “Pelato infame”, cosa è successo?

Alfonso Signorini, durante la sua partecipazione alla trasmissione “Verissimo” condotta da Silvia Toffanin, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni circa la scorsa edizione del “Grande Fratello Vip“, dichiarazioni che hanno fatto arrabbiare molto uno dei concorrenti di quella edizione, ovvero Daniele Dal Moro. Queste le parole di Alfonso Signorini a “Verissimo“: “le critiche dell’anno scorso erano fondate, purtroppo abbiamo sbagliato il cast, non siamo perfetti. Anche io mi ero innamorato di persone che nel corso del programma mi hanno deluso. E devo confessarti che questo disagio l’ho vissuto durante le dirette. Sono arrivato a dire in diretta ‘risultate respingenti che quando vi guardo cambio canale’, un conduttore che dice una cosa del genere! Però era quello che pensavo. Anche l’azienda ha esposto le sue perplessità. Erano critiche giuste. Si è dato troppo spago alla volgarità espressiva e negli atteggiamenti. Questa è stata colpa nostra, ci metto la faccia, mi scuso. Occorreva prendere le distanze da tutto questo.” Queste quindi sono state le parole del conduttore del “Grande Fratello“, che non sono andate giù a Daniele Dal Moro, che su Twitter si è lasciato andare a un “Pelato infame”. Daniele non ha fatto nomi ma secondo molti queste parole erano rivolte proprio ad Alfonso Signorini. L’ex concorrente pare proprio non aver apprezzato le critiche di Signorini sulla scelta del cast della scorsa edizione del reality televisivo. Tante sono infatti le novità per questa nuova edizione, poiché nemmeno a Pier Silvio Berlusconi erano piaciute diverse cose accadute la scorsa edizione.

Daniele Dal Moro in causa contro il Grande Fratello

Daniele Dal Moro era stato squalificato durante la scorsa edizione del “Grande Fratello” per alcuni atteggiamenti ritenuti aggressivi e per il linguaggio volgare. La squalifica non è mai andata giù a Daniele Dal Moro, avvertendo poi i suoi fan di essere in causa contro il “Grande Fratello“. Queste le parole di Daniele Dal Moro su Twitch di qualche tempo fa: “adesso devo essere abbastanza light senza entrare nei dettagli e in tematiche scottanti. Anche per evitare che mi chiudano il canale alla prima diretta. Però vi assicuro che dalle prossime live darà sfogo a tutto quello di cui voglio parlare da mesi, a tutte le cose che voglio dire. Vi ricordate l’altra volta quando sono uscito dalla Casa e ho fatto un post? Dissi: ‘prima o poi vi racconterò’. Il problema è che non lo posso fare, perché, siccome sono in causa, non posso parlare. Devo stare zitto. Perché buono sì, ma non cog….e. Quindi a tempo debito, io mi ricordo sempre.” Così aveva concluso l’ex gieffino, promettendo quindi ai propri fan che prima o poi avrebbe svelato quello che è accaduto nella scorsa edizione del reality televisivo. Vista quindi anche la causa in corso contro il “Grande Fratello”, è molto difficile pensare che il tweet delle scorse ore non fosso proprio rivolto al conduttore del reality Alfonso Signorini.