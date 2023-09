Alfonso Signorini ha presentato ufficialmente l’edizione 2023 del Grande Fratello, che partirà lunedì 11 settembre. Un ritorno alle origini che punta a cancellare gli errori commessi durante l’ultima edizione.

“Sarà solo Grande Fratello, torniamo alle origini”, Alfonso Signorini presenta l’edizione 2023

Alfonso Signorini è pronto per la nuova edizione del Grande Fratello, che inizierà ufficialmente lunedì 11 agosto 2023, in prima serata su Canale 5. Un ritorno molto atteso, che prevede tantissimi cambiamenti, per riparare agli errori commessi durante l’ultima edizione. “Le critiche erano fondate, non siamo perfetti. Bisogna avere l’onestà di riconoscere che l’anno scorso abbiamo sbagliato il cast” ha dichiarato Alfonso Signorini, commentando l’ultima edizione del reality show a Verissimo. “Ognuno di noi si era assunto le proprie responsabilità. Io mi ero innamorato di persone che mi hanno profondamente deluso e ho vissuto questo disagio in diretta, dicendo ai concorrenti ‘siete così respingenti che quando vi vedo cambio canale’. Si era dato troppo spago alla volgarità, non solo espressiva ma anche negli atteggiamenti, a rivalità esasperata e aggressività. Ho avuto modo durante la diretta di scusarmi, serviva prendere le distanze da tutto questo” ha ammesso il conduttore. Le scelte sbagliate dell’ultima edizione hanno spinto verso cambiamenti importanti per questa nuova edizione, che sarà sicuramente molto più interessante e che riporterà indietro nel tempo, agli inizi di quello che per molti anni è stato il reality show più amato. “Sarà solo Grande Fratello, torniamo alle origini non solo nel nome ma anche nel format. Abbiamo voluto dare un ritorno alla normalità” ha spiegato Signorini, ricordando che tra i 24 concorrenti scelti ci saranno anche persone comuni e non conosciute, con storie molto belle e appassionanti da raccontare.

Grande Fratello 2023: tutti i dettagli della nuova edizione

A partire da lunedì 11 settembre, e venerdì 15 settembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il Grande Fratello, condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. In studio sarà presente Cesara Buonamici, scelta come unica opinionista di questa edizione, mentre Rebecca Staffelli avrà il compito di raccogliere i commenti dei telespettatori. I protagonisti di questa nuova edizione del reality show, prodotto da Endemol Shine Italy, sono 24 concorrenti tra volti noti e persone comuni. Lo scopo è quello di regalare loro un viaggio speciale alla scoperta di se stessi, in compagnia di altre persone con cui dovranno convivere per qualche mese. Entreranno nella casa del Grande Fratello lo sportivo Alex Schwazer, l’attrice Beatrice Luzzi, l’operaia Giselda Torresan, la regina delle telenovelas anni ’80 e ’90, Grecia Colmenares, la fotografa Letizia Petris e l’ingegnere Vittorio Menozzi. Ci saranno molti concorrenti con storie davvero molto appassionanti da raccontare. Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100mila euro, come sempre, sarà il concorrente che riuscirà a superare tutte le nomination e le eliminazioni a sorpresa. Sarà possibile seguire i reality show tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra, Mediaset Infinity e su La5. Ci saranno anche i daytime su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 16.10, e su Italia 1, dal lunedì al venerdì alle 13. Su Mediaset Infinity torna anche GF Party, lo show live streaming che quest’anno sarà condotto da Andrea Dianetti e Annie Mazzola.