Una confessione del tutto inaspettata, quella che Daniele Bossari ha fatto sui social. Via Instagram, il conduttore ha confessato di aver trascorso gli ultimi mesi della sua vita a combattere contro un tumore alla gola, che l’ha costretto a sottoporsi a cicli di radioterapia e chemioterapia.

Daniele Bossari ha combattuto contro un tumore

Negli ultimi tempi, Daniele Bossari è stato piuttosto assente nel mondo dei social. I fan si sono fatti delle domande, ma nessuno immaginava che stesse combattendo contro un tumore alla gola. Via Instagram, il conduttore ha raccontato la sua battaglia. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, che Daniele confessa utilizzando una carta dei tarocchi. Ha esordito:

“Il primo lunedì di settembre é il giorno in cui molti ricominciano la propria attività. Ma per me, il ritorno alla semplice routine quotidiana, assume oggi un significato di rinascita. Per spiegarvi cosa mi é successo, utilizzo il dodicesimo arcano dei tarocchi: l’appeso, perché rappresenta perfettamente la condizione in cui mi sono ritrovato”.

Il racconto di Daniele Bossari

Bossari ha proseguito:

“Mi é apparso in sogno in una notte di primavera, mentre cercavo di dare un senso alla sofferenza fisica che stavo provando durante i mesi di chemio e radioterapia, per curare un tumore alla gola. Sono vivo e ve lo posso raccontare. Nell’impossibilità di sfuggire al dolore, ho dovuto accettarlo. Appeso al filo del destino, ma con totale fiducia nella scienza medica, ho attraversato la tempesta. Mentre i medici curavano il mio corpo, cercavo di curare la mia anima mettendo in pratica quegli insegnamenti dettati da tutti i libri letti, i testi spirituali, le meditazioni. La ricerca interiore doveva trovare un senso a quello che mi stava capitando. L’appeso é colui che si svuota per divenire recipiente di forze luminose”.

Daniele ha affrontato il tumore con grande forza, fidandosi completamente dei medici. Mentre questi ultimi curavano il suo corpo, lui ha provato a prendersi cura della sua anima, mettendo in pratica gli insegnamenti delle filosofie orientali, di cui è un grande sostenitore.

Bossari ha vinto la sua battaglia

Bossari ha concluso:

“Questa malattia ha rappresentato per me una potentissima forma iniziatica, obbligandomi a disintegrare il mio ego, sgretolando ogni certezza, permettendomi di revisionare la scala dei valori: quali sono le vere priorità? La prima é l’amore. L’amore che ho ricevuto dalla mia famiglia e dalle persone a me care. L’aiuto, la presenza, il sacrificio di chi mi é stato accanto. E poi l’amore per la vita in sé. Di fronte allo paura della morte ogni cosa diventa più vivida. A volte bisogna attraversare il dolore per comprendere la felicità. Ora lo so bene. (…) Avrò modo di dirvi tutto, perché penso che la condivisione del racconto dia conforto a chi sta passando momenti delicati simili al mio, e allo stesso tempo mi aiuta ad alleggerirmi, lasciando spazio ad una vita nuova”.

Daniele è stato curato presso l’Ospedale San Raffaele di Milano e lui stesso ha ringraziato tutti i medici e lo staff che l’hanno accompagnato in questa brutta “tempesta”.