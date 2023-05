Mercoledì 10 maggio 2023, sulla piattaforma di streaming Netflix, uscirà una nuova serie televisiva dal titolo “Dance Brothers”, serie finlandese di genere drammatico. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questa nuova serie Tv.

Dance Brothers: la trama della serie televisiva finlandese

“Dance Brothers” è una serie televisiva finlandese di genere drammatico creata da Mahsa Malka e diretta da Taito Kawata e a breve disponibile su Netflix. La serie Tv è ambientata nel mondo della danza moderna nel corso degli anni 20′ e i protagonisti sono due fratelli ballerini che prendono la decisione di aprire un club di successo. I due fratelli, Roni e Sakari, faticano a guadagnarsi da vivere come ballerini professionisti, per questo motivo decidono di aprire un club che, oltre a garantirgli un’entrata economica, permette loro di esibirsi su un palco e di farsi così conoscere al pubblico. Il loro club e le loro esibizioni fanno sì che nel giro di poco tempo i due fratelli arrivano al successo. Le ambizioni artistiche e personali creeranno però dei disaccordi tra i due fratelli, la lealtà e il loro legame fraterno sarà messo davvero alla prova.

Dance Brothers: il cast della serie televisiva

Nel cast della nuova serie televisiva di genere drammatico in arrivo a breve sulla piattaforma di streaming Netflix, troviamo nei panni di Roni l’attore finlandese Roderick Kabanga, mentre il fratello Sakari è interpretato dal giovane attore finlandese Samuel Kujula, che ha già ricevuto una candidatura per il Golden Venia for Best Male Actor.

Nel cast della nuova serie televisiva finlandese troviamo anche:

Jeanine Muyima è Karo Claude

è Karo Claude Cristal Snow è Angelo

è Angelo Lauri Loh i è Wilma

i è Wilma Fanni Norolia è Doris

è Doris Oksana Lommi è Inge

è Inge Josefiina Kotajarvi è Laura

è Laura Andrew Taua’i è Random

è Random Pietari Kauppinen è Johannes

Vista la concorrenza serrata della altre piattaforme di streaming come Prime Video, Disney Plus e Paramount Plus, Netflix cerca di proporre ogni mese ai propri abbonati diverse novità, che possano soddisfare tutti. “Dance Brothers” è una serie che mette al centro non sola la danza moderna ma anche il rapporto tra due fratelli. Non resta quindi che attendere il 10 di maggio per poter iniziare e vedere la prima stagione di questa serie Tv finlandese che promette davvero di coinvolgere e appassionare il pubblico.

Dance Brother: quando esce e dove vedere la serie televisiva

La prima stagione della serie televisiva finlandese “Dance Brother” è composta da 10 episodi di una durata di circa 20 minuti ciascuno e sarò disponibile a partire da mercoledì 10 maggio 2023 in esclusiva sulla piattaforma di streaming Netflix. Se siete già abbonati a Netflix tutto quello che dovete fare e accedere e iniziare a guardare questa nuova serie televisiva, se invece non siete ancora abbonati dovete sottoscrivere un abbonamento. Sono quattro i piani disponibili: