Dance Brothers è una nuova serie tv finlandese, che sta per debuttare. Una serie tv drammatica, che parla del mondo della danza moderna negli anni ’20. Scopriamo insieme dove poter vedere gli episodi.

Dance Brothers: dove vederlo e quando esce



Dance Brothers è una nuova serie tv finlandese di genere drammatico, che sta per debuttare, pronta a conquistare il pubblico. Stiamo parlando di una serie tv molto particolare, che parla del mondo della danza moderna ed è ambientata negli anni ’20. Una trama che sicuramente riuscirà ad appassionare i telespettatori, che potranno immergersi in un’atmosfera antica, seguendo questa storia appassionante e ricca di colpi di scena. La prima stagione della serie tv finlandese Dance Brothers è formata da 10 episodi, ognuno della durata di 20 minuti. Sarà disponibile a partire da mercoledì 10 maggio 2023, in esclusiva sulla piattaforma di streaming Netflix. Se siete già abbonati alla piattaforma tutto quello che dovrete fare è semplicemente iniziare a guardare i nuovi episodi di questa bellissima serie tv, se invece non siete ancora abbonati è decisamente il momento giusto per procedere con l’abbonamento. Nel mese di maggio Netflix è pronta ad arricchire ancora una volta il suo catalogo, con tantissimi nuovi titoli, tra film, serie tv, show e documentari. Proprio come nei mesi scorsi, ci saranno tantissime nuove uscite che sicuramente riusciranno a conquistare il pubblico, tenendolo incollato al piccolo schermo. Una delle uscite assolutamente da non perdere riguarda proprio questa serie tv finlandese, Dance Brothers, che sicuramente sarà in grado di conquistare i telespettatori.

Dance Brothers arriva su Netflix: di cosa parla la serie tv



Dance Brothers è una nuova serie tv finlandese di genere drammatico che sta per debuttare sulla piattaforma di streaming Netflix. Una serie tv creata da Mahsa Malka e diretta da Tanto Kawata. La data di uscita ufficiale è prevista per il 10 maggio 2023. Di cosa parla? La serie tv è ambientata nel mondo della danza moderna, nel corso degli anni ’20. I protagonisti di questa prima stagione, come si deduce dal titolo, sono due fratelli ballerini che prendono la decisione di aprire un club di grande successo. I due fratelli protagonisti, che si chiamano Roni e Sakari, fanno fatica a guadagnarsi da vivere lavorando solo come ballerini professionisti, per questo motivo decidono di aprire un club che, oltre a garantire loro un’entrata economica, gli dà anche l’opportunità di esibirsi su un palco e di farsi conoscere dal pubblico. Grazie a questo loro club e anche alle loro esibizioni particolarmente apprezzate, i due fratelli ballerini riescono ad ottenere un grande successo. Le ambizioni artistiche e personali, però, li porteranno ad avere disaccordi e scontri. Tutte queste circostanze finiranno con il mettere a dura prova il loro legame fraterno. Una storia molto particolare e intensa, che segue il filone del genere drammatico, che porta i telespettatori direttamente nel mondo della danza e dei sacrifici che hanno dovuto fare questi due fratelli, soprattutto tenendo conto dell’epoca in cui vivevano. L’appuntamento è per il 10 maggio 2023 su Netflix.