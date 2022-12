Cristina D'Avena canta per la festa di dieci anni di Fratelli d'Italia: come mai ha accettato l'ingaggio?

Cristina D’Avena ha accettato di cantare per la grande festa con cui il partito politico Fratelli d’Italia festeggerà i dieci anni dalla fondazione. Sembra che la cantante amata da grandi e piccini abbia deciso di partecipare all’evento perché nutre “grande simpatia” per Giorgia Meloni.

Cristina D’Avena canta alla festa di Fratelli d’Italia

Da giovedì 15 a sabato 17 dicembre, Fratelli d’Italia festeggerà i dieci anni dalla fondazione con un grande evento in Piazza del Popolo, a Roma. Tre giorni di festa, uno dei quali vedrà la partecipazione di un’artista amata da grandi e piccini. Stiamo parlando di Cristina D’Avena.

Cristina D’Avena simpatizza per Giorgia Meloni

D’Avena è attesa alla festa di Fratelli d’Italia giovedì 15 dicembre, per cantare “canzoni di Natale e sigle dei cartoni animati“.

L’artista sarà in Piazza del Popolo in “prima serata” e regalerà la sua voce agli esponenti del partito e a tutti i fedelissimi. Stando a quanto dichiarato dalla sorella di Cristina, nonché sua manager, ha accettato di partecipare all’evento perché “ha una forte simpatia per Giorgia Meloni“.

Cristina D’Avena: la polemica è annunciata

Anche se Cristina D’Avena non ha ancora commentato la sua partecipazione alla festa di Fratelli d’Italia, sappiamo già che ci saranno numerose polemiche.

Di certo, l’artista le ignorerà e si godrà la serata.