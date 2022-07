Anche per l’estate 2022 l’istronico Cristiano Malgioglio, anche conosciuto con il nomignolodi “Zia Malgy” torna con un nuovo singolo. Il pezzo in questione, tutto da ballare, si intitola Sucu Sucu ed è già stato presentato dall’artista in svariate occasioni dal vivo, fra cui il Battiti Live di Radio Norba.

Dopo il successo di Mi sono innamorato di tuo marito e Danzando Danzando, il cantautore prezzemolino della tv italiana ritorna con un nuovo pezzo spensierato che ci accompagnerà per tutta la bella stagione, con il suo mix di italiano, spagnolo e portoghese.

Qui sotto potete recuperare audio, testo e traduzione della canzone.

Audio Sucu Sucu Cristiano Malgioglio

Significato Sucu Sucu Cristiano Malgioglio

Il cantante ha spiegato così il significato del suo nuovo singolo e della parola Sucu Sucu: “È come un frullato di frutta. Quando si ascolta è come mangiare una fetta di anguria fresca in una calda notte d’estate“.

Nel testo della canzone a tratti il “Sucu Sucu” è proprio una fresca bevanda estiva, ma può anche essere interpretato come un ritmo che ti entra dentro e ti fa scatenare.

Testo Sucu Sucu Cristiano Malgioglio

Él va, él vende sucu sucu

Anda, mulatta

Mandenga

Ay, ay, ay, ay, ay chiquitos

Sucu sucu vogliam cantar

Ay, ay, ay, ay, ay chiquitos

Sucu sucu vogliam ballar

Sta diventando di moda

In tutte le capital

E già si sente per strada

Un ritornello cantar

È chiamato sucu sucu

Molto facile da imparar

Ay, ay, ay, ay, ay chiquitos

Sucu sucu vogliam cantar

Ay, ay, ay, ay, ay chiquitos

Sucu sucu vogliam ballar

Ay, ay, ay, ay, ay chiquitos

Sucu sucu vogliam cantar

Ay, ay, ay, ay, ay chiquitos

Sucu sucu vogliam ballar

Là nella pampa argentina

Tra lo splendor tropical

Appena il sole declina

E in ciel la luna riappar

Incomincia il sucu sucu

Sucu sucu si vuol danzar

Ay, ay, ay, ay, ay chiquitos

Sucu sucu vogliam cantar

Ay, ay, ay, ay, ay chiquitos

Sucu sucu vogliam ballar

Ay, ay, ay, ay, ay chiquitos

Sucu sucu vogliam cantar

Ay, ay, ay, ay, ay chiquitos

Sucu sucu vogliam ballar

Se está poniendo de moda en toda la capital

Se está poniendo de moda en toda la capital

Vamos Romito a bailar el ritmo muy popular

Vamos Giulita a bailar el ritmo muy popular

Ay, ay, ay, ay, ay chiquitos

Sucu sucu vogliam cantar

Ay, ay, ay, ay, ay chiquitos

Sucu sucu vogliam ballar

Un po’ di noce di cocco

Un po’ d’arancia e limon

Si aggiunge un po’ di tabacco

Con la tequila e il melon

E combatto sucu sucu

Sucu sucu qué bon, qué bon

Ay, ay, ay, ay, ay chiquitos

Sucu sucu vogliam cantar

Ay, ay, ay, ay, ay chiquitos

Sucu sucu vogliam ballar

Sucu sucu vogliam ballar

Sucu sucu

Vogliam ballar