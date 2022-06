Radio Norba Battiti Live si proietta verso le due tappe successive; dopo il grandissimo esordio nella meravigliosa città di Bari, l’evento musicale dell’estate 2022 farà tappa a Gallipoli, più precisamente nell’area portuale.

Lo show, condotto dalla coppia Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci – con la partecipazione di Mariasole Pollio – continuerà con le due tappe successive rispettivamente sabato 2 luglio 2022 e domenica 3 luglio 2022.

Le due serate salentine del Radio Norba Battiti Live cominceranno a partire dalle ore 21:00 circa e saranno trasmesse in diretta da radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba.

Il cast ufficiale delle serate di Gallipoli

Gli ospiti che calcheranno il palco di uno degli eventi estivi musicali più attesi dell’anno saranno tantissimi. È solo questione di giorni e la tappa salentina del Battiti Live regalerà, concretamente, uno show indimenticabile!

Gli organizzatori dell’evento hanno reso noto il cast ufficiale degli artisti che si esibiranno sul palco della “Città bella”.

Considerando che l’estate 2022 si sta arricchendo, settimana dopo settimana, di nuove hit assolute, sarà per il pubblico un vero e proprio piacere avere la possibilità di ascoltarle, di viverle, di cantarle e di ballarle in modalità live!

Il pubblico, dunque, avrà la possibilità di assistere alle esibizioni di Fedez, Tananai, Mara Sattei, Irama, Rkomi, Madame, Carl Brave, Noemi, Max Gazzè, Fred de Palma, Ana Mena, Alvaro Soler, Topic, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Lola Indigo, Malika Ayane, Raf, Shade, Alex, Sissi, Albe, Lda, Francesco Renga, Dargen d’Amico, Riki, Francesca Michielin, Bob Sinclair, Follya, Mr.Rain, Alfa, The Kolors, Bianca Atzei, Sottotono, Luce, Federico Rossi, La Rappresentante di Lista, Michele Bravi, Darin, Blind, Random, Cioffi, Giordana Angi, Baby K, Gabry Ponte, Kayma, Big Boy, Anna, Cristiano Malgioglio, Lazza, Andrea Damante, Erwin, Dani Faiy, Gemelli Diversi, Matteo Romano, Aka 7Even.

Una scaletta che comprende artisti differenti appartenenti ai generi musicali più disparati e che sarà in grado di accontentare i gusti musicali di tutte le generazioni.

Battiti Live 2022 in TV e in streaming

Lo show musicale dell’estate 2022 Radio Norba Battiti Live sarà trasmesso in diretta via Radio (dalle radio ufficiali dell’evento), ma anche in televisione e in streaming.

I concerti, dall’accesso completamente gratuito, saranno registrati; per tale ragione, dunque, anche coloro che non avranno la possibilità di parteciparvi di persona, potranno godere dello spettacolo nei giorni successivi le date ufficiali.

Le date ufficiali delle due serate di Gallipoli devono ancora uscire, ma saranno mandate in onda su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

Radio Norba Battiti Live: qualche informazione in più

Il Radio Norba Cornetto Battiti Live, lo show musicale che all’estate 2022 segna la sua ventesima edizione, è un evento in partnership con importanti brand interanzionali. Uno tra tutti? Cornetto Algida, title sponsor per il secondo anno consecutivo. Con lui anche Tim, main sponsor e Givova, gold sponsor e fornitore tecnico ufficiale. Ancora Chupa Chups e la startup Spiagge.it, che sta attualmente innovando il settore dei servizi balneari. Inoltre, ci saranno altri importanti brand espressione del territorio, come Gruppo Megamark con Dok e Familia, Nuovarredo e Deliziosa. Hair sponsor ufficiale sarà Nuovelle Esthétique.

Infine, è bene ricordare che Radio Norba Battiti Live sarà possibile seguirlo anche attraverso i social di Radio Norba attraverso l’hashtag #battitilive.