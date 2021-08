Idratare la pelle è sempre importante, anche durante l’estate. Per questo sono state ideate alcune formulazioni ideali per resistere al caldo torrido tipico della stagione. Si tratta quindi di creme per il viso più leggere e più fresche rispetto alle solite creme idratanti decisamente più pastose e pesanti.

Ma quali sono le migliori in commercio?

Crema viso

Riservare momenti di coccole quotidiane al proprio viso è fondamentale per mantenere la pelle sana e giovane più a lungo. Se è comunque impossibile contrastare l’invecchiamento cellulare, con un’adeguata idratazione sarà invece possibile ritardarlo e con questo ritardare anche la comparsa delle rughe prima del tempo. Si tratta di una buona abitudine non solo per le donne più giovani ma anche per quelle più in là con l’età, per continuare a stimolare la produzione di collagene e mantenere quindi una certa elasticità della pelle che risulterà anche visibilmente più luminosa.

Crema viso, le migliori per l’estate

Per rendere piacevole la beauty routine anche durante l’estate si possono sostituire le solite creme con formulazioni più leggere, ma ugualmente efficaci. Come l’Aqua bomb brrightening vitamin C cream di Belif che non è altro che la versione estiva dell’Aqua bomb dello stesso brand. La nuova formula rivitalizzante è arricchita con vitamine C, E e da ben 4 tipi di acido ialuronico.

La formula della crema viso Hydrance di Avène invece, si basa principalmente su quelli che sono i due ingredienti principali. Contiene infatti il complesso brevettato Cohederm e l’acqua termale. L’azione combinata di questi due elementi idrata e lenisce la pelle del viso.

La Protini Polypeptide Cream di Drunk Elephant è ricca di proteine, peptidi segnale e aminoacidi che garantiscono una pelle più tonica. Ottima anche come base per il make up, a renderla perfetta per l’estate è anche la sua azione sui segni dei danni provocati dai raggi UV.

La Vital Hydra Solution Biome Water di DR.JART+ è una crema gel nella cui formula sono inseriti triplo acido ialuronico, i prebiotici e ovviamente il brevetto Jartbiomeh che stimola la proliferazione dei batteri buoni sulla pelle.

Crema viso, le migliori per l’estate: i grandi classici

Tra i tantissimi brand che si possono trovare su Internet o nei migliori negozi dedicati alla bellezza, ce ne sono alcuni considerati i grandi classici della cosmesi. È il caso di Dior e della sua crema sorbetto Hydra Life. Con malva e foglie di Haberlea che idrata, nutre e rinforza le difese naturali della pelle.

Con la crema viso Moisture Surge 100H, Clinique ha messo in pratica il suo nuovo brevetto a base di bio-fermento di Aloe Vera che idrata la pelle fino a 10 strati dell’epidermide. Si tratta anche di un prodotto multiuso, ideale come maschera idratante, base trucco e come trattamento per cuticole e per capelli con punte secche.

Tra i grandi classici non può assolutamente mancare anche Vichy, con la sua crema gel Aqualia Thermal che non ha solo un’azione idratante. Nella sua composizione infatti contiene acido ialuronico e acido salicilico di origine naturale, che svolge un’azione esfoliante e aiuta a nascondere le imperfezioni della pelle.