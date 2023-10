Crema viso e corpo: come si differenziano

Prendersi cura della pelle del viso e del corpo è fondamentale, ma si tende spesso a usare questi prodotti e formule in entrambi i casi. Un esempio sono proprio la crema viso e corpo che si tende a usare in modo indifferenziato. Scopriamo quali sono i componenti e ingredienti che differenziano queste formule e come usarle.

Crema viso e corpo

Spesso si è tentati di usare la crema viso e corpo in maniera intercambiabile, ma in realtà non è così dal momento che tra i vari prodotti ci sono tantissime differenze. Per poterle usare e applicare sulla pelle è fondamentale saperle distinguere nel modo giusto. Innanzitutto la crema viso è utile soprattutto per una pelle delicata.

Sono entrambi creme che risultano essere indicate a tipi di pelle dalle caratteristiche ed esigenze ben precise e definite. Dal momento che la pelle del viso risulta essere molto delicata e sottile, compresa la zona del contorno occhi, si ha bisogno di prodotti che rispettino la pelle con prodotti adatti e ben mirati.

Il viso è poi particolarmente esposto agli agenti atmosferici come il freddo, per cui la pelle del viso va protetta, così come le labbra o gli occhi, a differenza del corpo le cui parti possono essere coperte con i vestiti. La crema viso, a differenza di quella corpo, deve fungere da filtro e quindi proteggere nel modo giusto.

La crema viso e corpo tende a distinguersi anche per il fatto che siano prodotti che non devono occludere i pori. Sono formule entrambe testate in modo rigoroso e i prodotti adatti al viso sono sottoposti a test particolarmente rigidi proprio perché forniscono una protezione maggiormente adeguata.

Crema viso e corpo: ingredienti

Alcune delle possibili differenze tra crema viso e corpo dipendono, non solo dal tipo di formula, ma anche dagli ingredienti e dalla composizione degli elementi. La formula per il corpo è in grado di rispondere a determinate esigenze e quindi puntare a una idratazione ben mirata e adeguata per i bisogni del fisico.

Alcune creme corpo poi sono molto profumate e permettono di combattere e contrastare la cellulite o le smagliature favorendo così il rilassamento della pelle del viso. Sono a base poi di diversi elementi come oli e burri che però risultano essere troppo densi e corposi, per cui la crema corpo non andrebbe applicata per il viso.

Come si è visto, vi sono delle differenze tra crema viso e corpo, ma alcuni tendono a usare entrambi i prodotti in modo indifferenziato. Sebbene applicare la crema viso sul corpo non risulti conveniente, non presenta neanche controindicazioni o effetti collaterali. Bisogna usare prodotti che contengono principi attivi che non causino acne o altri inestetismi.

L’uso errato di determinate formule e prodotti può portare alla formazione di prurito, bruciore e orticaria e, proprio per questo, è importante usare delle creme con principi che siano naturali e specifici. Coloro che hanno una pelle particolarmente sensibile devono poi prestare ancora più attenzione a queste formule.

Crema viso e corpo Amazon

Un prodotto indicato per la pelle del viso e del corpo che è disponibile sull’e-commerce di Amazon con prezzi e offerte imperdibili. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. La classifica presenta le tre migliori tipologie di crema viso e corpo da scegliere tra le più efficaci con una descrizione di ogni formula.

1)CeraVe crema idratante per viso e corpo

Una formula priva di profumazione che è indicata sia per il viso che per il corpo adatto per pelli secche e sensibili. Una schiuma detergente che non unge e adatta per la pulizia del viso. Permette di rimuovere il sebo in eccesso ripristinando la barriera protettiva. Si consiglia di applicarla ogni qualvolta si sente l’esigenza.

2)Rilastil crema viso e corpo

Una crema che ha proprietà emollienti, idratanti e anche tonificanti indicata per il viso e il corpo. Mantiene la pelle compatta ed elastica contrastando il rilassamento. Migliora il trattamento delle cicatrici rendendo la pelle liscia. Si applica da una a due volte al giorno per almeno 4 mesi.

3)SBC skincare gel idratante viso e corpo

Una crema gel a base di aloe vera, glicerina e cetriolo adatto per la pelle secca in grado di assorbire rapidamente che lascia la pelle fresca senza grassi. Idrata e lenisce la pelle. Gli ingredienti al suo interno formano una barriera che combatte i radicali liberi. Ha una fragranza piacevole e delicata.

