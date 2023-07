Scrub corpo: proprietà e tipologie

Prendersi cura della pelle del corpo è molto importante in quanto è possibile prepararla ai diversi trattamenti come l’applicazione della crema o la ceretta. Per farlo, è necessario un prodotto come lo scrub corpo che leviga la pelle in profondità nutrendola e idratandola nel modo migliore. Scopriamo quale usare anche in base alla propria pelle.

Scrub corpo

proprio come quello per il viso, anche lo scrub corpo è un prodotto considerato e ritenuto indispensabile all’interno della propria routine di bellezza. questo tipo di prodotto risulta essere molto importante proprio perché ha il compito di rendere la pelle morbida e luminosa, ma va scelto in base a una serie di caratteristiche e proprietà.

Contiene all’interno delle particelle dalle proprietà esfolianti che hanno proprio il compito di combattere ed eliminare tutte le impurità e le cellule morte del corpo. Per ottenere dei risultati che siano duraturi ed efficaci nel tempo, bisogna applicarlo almeno una volta a settimana, soprattutto dopo il bagno o la doccia.

Lo scrub corpo non è pensato per il viso dal momento che è necessario puntare a un prodotto che sia specifico per quella zona. Può essere sia in formato solido che liquido, a seconda poi delle necessità e dell’uso che si intende farne. I benefici si notano fin da subito dal momento che la pelle appare molto liscia e setosa.

Si compone di diversi aromi come il caffè o lo zucchero che hanno proprietà esfolianti, da una parte oleosa come olio di mandorle oppure jojoba e un’altra si completa con varie profumazioni e fragranze. Hanno poi benefici che non sono soltanto esfolianti, ma anche energizzanti, snellenti e nutrienti per la pelle.

Scrub corpo: formati

Sono diversi i formati di scrub corpo in commercio, tra cui il liquido e il solido che è quello maggiormente comune e usato. Il formato solido si usa anche nei vari centri di bellezza e si contraddistingue per essere molto secco, a base di sale grosso con diversi granuli. Un formato che leviga le zone del corpo eliminando le cellule morte.

Il formato liquido risulta essere maggiormente delicato anche grazie ai vari componenti al suo interno come il miele, gli oli essenziali e lo yogurt, quindi sostanze molto delicate in grado di fare molto bene alla pelle. si applica anche a zone che sono molto sensibili come la pelle del viso. A seconda poi delle varie necessità, si distingue poi in altri formati e composizione.

Alcuni scrub corpo sono a base di sali del Mar Morto, quindi molto utile dal momento che combatte la pelle a buccia d’arancia e gli inestetismi della cellulite. Pulisce la pelle in profondità, oltre a essere considerato un vero e proprio toccasana dal momento che elimina le cellule morte. Rassoda la pelle ed è utile anche contro i peli incarniti.

La composizione a base di zucchero di canna è per zone sensibili e delicate e indicato per pelle mista, secca o normale. Lo scrub al miele potenzia la pelle e la rigenera anche grazie a un elemento quale lo zucchero. Per la pelle secca tendente a rossori e irritazioni, si consiglia un prodotto a base di olio di avocado o di latte di asina.

Scrub corpo: quale scegliere

Un prodotto che ha diverse proprietà e benefici disponibile con buone offerte e vantaggi sul noto e-commerce. Cliccando l’immagine è possibile visualizzare le caratteristiche. La classifica mostra i tre migliori scrub corpo scelti tra quelli più voluti e desiderati dalle consumatrici con la descrizione di ogni singolo prodotto.

1)Collistar talasso scrub rassodante

Uno scrub a base di sale rosso delle Hawaii e di ciliegia che ha proprietà purificante, levigante e rassodante indicato per ogni tipo di pelle. Una formula che contiene anche oli di bergamotto e pompelmo per rigenerare e stimolare la pelle. Ha proprietà esfolianti e rassodanti. Si consiglia di miscelare il prodotto e di applicarlo sulla pelle umida.

2)Pranaturals scrub corpo rivitalizzante

Uno scrub ai sali del Mar Morto, quindi molto delicato sulla pelle che aiuta a renderla morbida e setosa. Indicato per ogni tipo di pelle, anche quella più secca e sensibile. Oltre ai sali del Mar Morto, si completa anche di olio di grano e mandorle dolci. I granuli si sciolgono sulla pelle per una epidermide delicata.

3)Elemis frangipani monoi

Un prodotto del noto marchio Elemis che esfolia e ammorbidisce la pelle grazie ai componenti come il sale e l’ibisco che sono ricchi di sali minerali. Ha proprietà leviganti e si consiglia di applicarla sulla pelle almeno due volte a settimana con movimenti circolari in modo che penetri in profondità.

Insieme allo scrub corpo, anche i migliori per il viso per una pelle delicata e morbida.