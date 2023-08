Prendersi cura della propria pelle è fondamentale. La skincare viso va fatta prima o dopo la doccia? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

E’ meglio fare la skincare viso prima o dopo la doccia? La guida da seguire

Per il benessere della nostra pelle la skincare viso al mattino e alla sera è fondamentale. Non va fatta solamente per mantenere in salute la pelle, ma anche per prevenire l’acne, le impurità cutanee e i segni del tempo. Il consiglio quindi è di effettuare, due volte al giorno, la skincare viso. Oltre ai prodotti da utilizzare per la nostra skincare, è fondamentale anche capire quando la skincare va fatta, ovvero prima o dopo la doccia? Scopriamolo insieme. I dermatologi innanzitutto sconsigliano di lavare il viso sotto la doccia, poiché la pelle del volto è più sensibile rispetto al resto del corpo e quindi il getto d’acqua non è indicato per il volto. La skincare viso quindi è meglio farla dopo aver fatto la doccia. Scrub e maschera invece è meglio farle prima perché il calore della doccia potrebbe rendere la pelle del viso più sensibile. Vediamo adesso cosa fare per eseguire correttamente la skincare viso:

La sera prima di tutto bisogna rimuovere il trucco , mai andare a dormire senza struccarsi! Durante la fase di rimozione del trucco vengono rimossi anche i residui di smog e impurità che si sono accumulati nel corso della giornata. Se avete la pelle secca e sensibile è meglio usare un latte detergente, se invece avete la pelle mista va bene l’acqua micellare.

Al mattino e alla sera detergere il viso : importante fare un'accurata detersione con acqua tiepida e utilizzando un detergente per il viso delicato o purificante, dopo di che asciugarsi tamponando il viso con una salvietta morbida in fibra naturale.

: importante fare un’accurata detersione con acqua tiepida e utilizzando un detergente per il viso delicato o purificante, dopo di che asciugarsi tamponando il viso con una salvietta morbida in fibra naturale. Applicare prodotti specifici per il viso: al fine di ridare idratazione al volto il consiglio è di applicare prima di tutto un siero, dopo di che si può mettere la crema, al mattino quella giorno, alla sera quella per la notte.

Skincare viso: gli errori da evitare

Vediamo adesso quali sono gli errori da evitare per una corretta skincare del viso: