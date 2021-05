In vista dell’estate è bene proteggere la pelle dai raggi solari e la crema solare è un prodotto eccellente. Vediamo quale scegliere per chi ha pelle sensibile e le offerte disponibili online.

Crema solare

Con la stagione estiva, ormai alle porte, risulta fondamentale proteggere la pelle dalle esposizioni solari.

Quando si va al mare o in montagna, si consiglia di portare sempre con sé una buona crema solare per proteggersi dalle irritazioni e arrossamenti.

I raggi del sole, da un lato fanno bene in quanto forniscono alla pelle un buona vitamina D e le donano un colorito dorato, ma dall’altro sono dannosi per la pelle in quanto sono causa di eritemi, macchie solari e anche invecchiamento precoce, oltre a melanomi.

Il modo migliore per ovviare a questi problemi è optare per una buona crema solare che sia adatta al proprio tipo di pelle Non bisogna mai prendere il sole senza nessuna protezione e la crema solare assolve benissimo a questo compito.

Le pelli chiare e sensibili hanno bisogno di una crema solare che abbia una protezione che sia molto alta oppure altissima. Chi ha la pelle particolarmente sensibile e delicata oppure i neonati e bambini possono optare per una crema solare ipoallergenica senza aggiunta di profumi o altri additivi.

Crema solare per pelli sensibili: modelli

Scegliere la crema solare maggiormente adatta per il proprio fototipo non è affatto semplice considerando i vari modelli che si trovano in commercio. La migliore crema solare deve avere nutrienti adatti, essere antiage e ricca di antiossidanti.

Per le pelli particolarmente sensibili, la protezione deve essere ai massimi livelli. L’importante è scegliere un prodotto che sia a base naturale, quali stella alpina e orizanolo che offrono una ottima protezione dagli agenti esterni e danno una sensazione di benessere alla pelle.

Per quanto riguarda il fattore di protezione, meglio partire da una crema solare da 30 in su evitando di scendere sotto questa soglia. Oltre alla crema solare, ci sono anche i latte solare che sono molto facili da spalmare e stendere in modo uniforme. Da Nivea a Omia sono diverse le tipologie che si trovano online e adatte alle pelli sensibili.

Chi ha la pelle particolarmente sensibile deve puntare su una crema solare che sia nickel tested, ovvero testata dal punto di vista dermatologico in modo da ottenere i migliori benefici possibili e riparare dal sole e da tutti i danni che questo elemento può creare alla pelle.

Crema solare Amazon

Per chi vuole approfittare di offerte e sconti riguardo la crema solare, sul sito di Amazon è possibile trovare varie tipologie. Cliccando sulla foto. si possono visualizzare alcune informazioni in merito. Ecco una classifica con le migliori creme solari tra quelle maggiormete apprezzate dagli utenti del noto e-commerce.

1)Nivea Sun crema solare per il viso

Una crema solare con un fattore di protezione 50+, quindi molto elevato. Ha una formula leggera che lascia la pelle setosa e morbida. Non ha coloranti, additivi o parabeni e lenisce la pelle del viso, oltre a idratarla nel modo migliore possibile. Adatta per le zone sensibili degli occhi.

2)Marchio Amazon Solimo Sun lozione solare

Una lozione solare con vitamina E e ricca di antiossidanti. Una confezione da 4 che protegge da scottature e invecchiamento precoce. Resiste all’acqua e dermatologicamente testato. Si consiglia di applicarla almeno 20 minuti prima dell’esposizione al sole.

3)Omia crema solare

Una crema solare a base di aloe vera, una pianta che protegge da scottature e invecchiamento precoce, oltre che da eritemi. Adatta sia per pelli sensibili che chiare. Si applica prima dell’esposizione al sole e poi applicare ogni volta. Dermatologicamente testato, non contiene alcool o siliconi.

Insieme alla crema solare, non bisogna dimenticare anche i migliori modelli di cappello da indossare in estate per proteggere la testa.