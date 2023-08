Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i costumi da bagno più belli di questa estate 2023 da compare in saldo ora.

I costumi più belli dell’estate 2023

Il periodo dei saldi estivi non è ancora terminato, c’è ancora tempo quindi per approfittare degli sconti. Il costume da bagno è l’indumento immancabile nel nostro guardaroba per la stagione estiva, quest’anno sono di tendenza soprattutto i costumi interi, in particolari quelli monospalla e quelli cut out, di grande tendenza in questa estate 2023. Ma non solo. Il crochet è uno dei trend di quest’anno, anche per quanto riguarda i costumi da bagno, i bikini crochet sono infatti uno dei must have di questa estate 2023. Come detto siamo in ancora in periodo di saldi, quindi perché non approfittarne per comprare un costume da bagno ed essere quindi già pronte anche per la prossima estate? Vediamo adesso insieme quali sono i costumi da bagno più belli da acquistare ora in saldo.

I costumi più belli dell’estate 2023 da comprare in saldo ora

Vediamo adesso insieme quali sono i costumi di tendenza di questa estate 2023 da acquistare subito in saldo:

Costumi da bagno crochet: il crochet è uno dei trend della primavera estate 2023, non solo per quando riguarda vestiti e top, come quelli indossati da Chiara Ferragni ed Elisabetta Gregoraci di recente, ma anche per quanto riguarda i costumi da bagno. I costumi realizzati all’uncinetto sono infatti uno dei must have di questa stagione, sia in versione bikini sia inversione intero. Libera scelta anche per quanto riguarda il colore, sono infatti di tendenza sia i costumi crochet monocolore sia quelli bicolore o con richiami floreali.

Tra i migliori costumi crochet in saldo potete andare farfecht.com e acquistare il bikini crochet di Akoia Swim, in saldo a 91 euro invece che 149 euro.

Costume da bagno intero cut out: di grande tendenza quest’anno il costume intero cut out, sia nero che colorato, in grado di regalare quell’effetto vedo non vedo super sexy. Se ne trovano sia in versione monocolore sia con fantasia.

Tra i migliori costumi interi cut out in saldo potete andare su mytheresa.com e acquistare il costume intero con cut out di Oséree in saldo a 114 euro invece che 190 euro.

Bikini a fantasia floreale o retrò: esuberanti e carichi di colore sono tra i costumi più amati e più indossati di questa estate 2023.

Tra i migliori bikini a fantasia floreale o retrò in saldo potete andare su luisaviaroma.com e acquistare il bikini Palermo stampato di Gimaguas in saldo a 30 euro invece che 100 euro.

Costume intero bianco: tornato prepotentemente di moda il costume intero bianco, perfetto soprattutto da indossare quando sia ha la pelle già abbronzata.

Tra i migliori costumi interi bianchi in saldo potete andare su luisaviaroma.com e acquistare il costume intero in jersey con apertura di Max Mara in saldo a 115 euro invece che 165 euro.

Come abbiamo visto sono tanti i costumi da bagno in saldo, non resta che cercare quello perfetto per noi e acquistarlo!