Moda, i costumi interi monospalla sono il trend dell’estate 2023: i modelli da comprare

I costumi interi monospalla sono il trend dell’estate 2023. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i modelli da comprare.

L’estate è ormai alle porte, ancora poche settimane e la stagione estiva inizierà ufficialmente. Si sa, la meta preferita per le vacanze è il mare, quindi è arrivato il momento di pensare a quale sarà il costume che indosseremo durante le nostre vacanze. Per questa estate 2023 è il costume intero monospalla l’assoluto protagonista, questo tipo di costume sta infatti conquistando tutte le donne. La sua forma asimmetrica lo rende infatti elegante, raffinato e adatto a tutte. Questo modello è molto amato da molti designer e dai brand ed è ufficialmente il costume trend dell’estate 2023. Questo tipo di costume lascia una spalla scoperta, il che lo rende molto sensuale, inoltre è in grado di risaltare la silhouette. Quello che è certo è che il costume intero monospalla non può certo mancare nella nostra valigia quest’estate! Ma, quali modelli comprare? Scopriamolo insieme.

Non esiste ovviamente una sola versione del costume intero monospalla, vediamo quali sono di moda quest’anno:

Modelli ultra minimali o arricchiti da piccoli dettagli decorativi , come per esempio un volant, una ruche, un fiocco o un anello metallico.

o arricchiti da , come per esempio un volant, una ruche, un fiocco o un anello metallico. Modello cut out: questo modello sembra proprio essere quello più gettonato di tutti. Nel costume sono infatti presenti dei tagli laterali o dei grandi oblò, al centro o ai lati, che rendono questo modello di costume ancora più sensuale e glamour.

Oltre al modello c’è da scegliere anche il colore. Il nero, si sa, è il colore evergreen, esso non passa mai di moda, oltre a dare l’effetto snellente. Molto gettonati per quest’estate sono anche il bordeaux e il marrone cioccolato. C’è da sottolineare però che i trend quest’anno puntato tantissimo sui colori vivaci e flou, quindi va benissimo anche acquistare un costume intero monospalla giallo flou, arancione evidenziatore o verde lime. Non mancano anche i costumi con le stampe, soprattutto quella animalier, al centro della moda negli ultimi anni. Di tendenza anche le stampe di ispirazione tropicali.

Per quanto invece riguarda il materiale, perfetti i modelli in tessuto stretch, ovvero in tessuto elasticizzato, senza dimenticare il crochet, un altro grande protagonista della moda primavera estate 2023.

Moda, i costumi interi monospalla sono il trend dell’estate 2023: perfetti non solo per la spiaggia

Uno dei vantaggi del costume intero monospalla è che può essere indossato anche in altri momenti della giornata, non solo in spiaggia. Esso può infatti essere indossato come top o come body, abbinato a un paio di pantaloni palazzo o a un paio di shorts. Alla sera si può abbinare il costume intero monospalla anche a una gonna lunga e dritta oppure a una gonna stile gipsy. Infine va benissimo anche con un pareo. In poche parole il costume intero m monospalla è il costume ideale da portare con sé al mare quest’estate, non solo perché è di moda, ma anche per la sua versatilità, oltre che per la sua eleganza.