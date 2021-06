Il made in Italy è da sempre sinonimo di qualità e precisione dei dettagli: ciò vale soprattutto per il mondo della moda, che comprende anche il settore swimwear. Sono numerosi infatti i brand italiani che propongono costumi da bagno totalmente made in italy e di ottima manifattura.

Costumi made in italy: Masarà, Ack e Laura Urbinati

Masarà è un brand italiano di swimwear nato nel giugno 2021 da un’idea della milanese Francesca Fabris. Per ora è disponibile una sola collezione di costumi da bagno in edizione limitata. Si chiama Ensemble perché ogni pezzo può essere abbinato agli altri a piacimento. Ci sono 5 modelli disponibili, molto semplici e proposti in varianti di colori chic e di tendenza. La particolarità di questi costumi? Il tessuto con il quale sono stati creati è l’econyl, un tipo di nylon ecologico e riciclabile all’infinito.

Ack è nato invece dall’idea di Rebecca Larsson e Alessandra Scorletti e si propone soprattutto di creare costumi da bagno adatti al fisico di ogni donna, in un’ottica body positive. I modelli proposti dal marchio italiano sono colorati e sfiziosi, mettono in commercio costumi particolari ed eccentrici. Per questo motivo i costumi da bagno firmati da Ack sono apprezzati anche dalle star internazionali.

La designer Laura Urbinati ha creato la sua collezione di swimwear basandosi sulla sua passione per l’arte e per gli anni d’oro dell’Italia, il tempo della dolce vita. I suoi costumi da bagno, che rientrano nella categoria dei luxury swimwear, sono un connubio perfetto tra praticità e arte. Le stampe disegnate in sede e i colori accesi richiamano infatti le belle arti mentre molti modelli propongono tagli retrò come lo slip a vita alta.

Costumi made in italy: Chéri Roma e Isole e Vulcani

Cherì Roma, ideato da due giovani imprenditrici, fa della sostenibilità uno dei suoi punti di forza: le creazioni a chilometro zero del brand made in Italy sono tutte da scoprire. I modelli di costumi da bagno proposti sono femminili e puntano sui dettagli come gli inserti e i particolari in pizzo.

Isole e Vulcani è un brand nato già nel 1989 dedicato allo swimwear. Già dal nome si intuisce che si tratta di una firma siciliana, che fa venire voglia di visitare questa splendida isola italiana. La particolarità dei costumi firmati Isole e Vulcani? Il taglio a vivo e il jersey di colore, che rendono questi capi particolari e adatti ad esaltare ogni fisico.

Costumi made in Italy: Kinda Swimwear, Festa Foresta

Kinda Swimwear fa invece di pizzo, chiffon e rouches uno dei suoi tratti indistinguibili. Le creazioni made in italy sono fatte da mani esperte di artigiani e ciò si traduce in costumi da bagno stupendi, dei veri e propri capolavori. Ogni modello poi porta il nome di una canzone: la designer e creatrice del brand Alessandra Durastanti infatti si ispira spesso alla musica.

Festa Foresta è un brand nato nel 2020 da un’idea di Laura Zura-Puntaroni. Anche in questo caso si può intuire già dal nome uno dei fari portanti dell’azienda: l’attenzione alla natura e alla sostenibilità da un lato, la voglia di divertirsi dall’altro.

