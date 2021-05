Costumi da donna: cosa indossare per l’estate 2021

L’estate si sta pian piano avvicinando e con essa anche la tanto famigerata prova costume. Che sia al mare o in piscina, ecco quali costumi da donna indossare tra le tante offerte e promozioni disponibili online.

Costumi da donna

A prescindere dal fisico burroso o prosperoso oppure esile e filiforme, trovare dei costumi da donna è più facile di quanto si pensi, ma ci sono dei fattori da considerare prima della scelta decisiva. Prima di tutto, è bene scegliere un costume che esalti il fisico mettendo in risalto le forme naturali ed evidenziando i punti di qualità. Per coloro che vogliono nascondere le imperfezioni, sono consigliabili modelli dal taglio giusto.

Trovare il costume adatto è facile in quanto bisogna considerare il proprio fisico.

A seconda della forma del fisico, sicuramente vi è il costume adatto che possa risaltare i punti di forza e nascondere i difetti. Chi ha un fisico a mela, quindi spalle large, busto e torace ampi e un punto vita appena accennato, può optare per dei costumi da donna interi o un bikini scollato.

Ogni modello veste in modo diverso e anche in base a determinate esigenze, oltre che caratteristiche fisiche.

Per questa ragione, scegliere il miglior costume è molto importante perché deve essere comodo in modo da sfoggiarlo al mare oppure in piscina per rendere liberi i vari movimenti.

La cosa importante è sentirsi bene con il costume, a proprio agio in modo che si possa essere comode e belle quando lo si indossa. Bisogna scegliere un modello che distolga dalle imperfezioni ed evidenzi i punti di forza. Chi ha un bel seno può metterlo in mostra con un costume a balconcino in modo che lo risalti ed evidenzi maggiormente.

Costumi da donna: modelli

Per chi ancora non sa quali costumi da donna indossare per questa estate, sono diversi i modelli che sicuramente catturano l’attenzione e permettono di fare bella figura in spiaggia oppure in piscina. Basta infatti dare una occhiata alle ultime tendenze e riviste in modo da farsi una idea su quale costume indossare.

Dal costume intero nero che è un classico sino al bikini a triangolo con i laccetti che è possibile regolare, sono solo alcuni dei modelli di costumi da bagno che si possono indossare questa estate. Una delle tendenze sono i bikini dalla vita alta da indossare a pranzo oppure per la siesta.

Le tendenze della moda mare, per quanto riguarda i costumi da donna, propongono sia evergreen, ma anche nuove proposte come il monokini disponibile nei colori arancio papaia, molto estivo passando per i costumi da bagno laminati che sono una novità del periodo.

Si trovano poi costumi da donna interi dal taglio minimal nel colore rosso che ricorda molto le bagnine di Baywatch oppure in fantasia tie-dye o ancora il costume intero a fascia nei colori bianco e nero. Tra i costumi da donna, alcuni modelli presentano elementi decorativi come i bikini a fascia con tulle e ruches oppure decorato con anelli intrecciati. Per chi vuole nascondere le forme, ci sono i modelli contenitivi e snellenti.

Costumi da donna Amazon

Per chi sta cercando dei costumi da donna e vuole approfittare di offerte e promozioni, il sito di Amazon presenta vari modelli adatti a tutte. Cliccando sulla foto si possono trovare alcune informazioni al riguardo. Ecco una classifica con i tre migliori costumi da donna da indossare in estate scelti tra quelli più desiderati dalle consumatrici.

1)JFan donna costume da bagno push up

Un bikini con reggiseno push up, quindi imbottito per esaltare le forme del seno e adatto sia per la spiaggia, ma anche per la piscina. un bikini molto morbido e comodo, oltre che leggero. Realizzato in poliestere ed elastan, materiali di ottima qualità e traspirante. Disponibile nei colori giallo e nero, rosa, rosso, verde e blu. Il prodotto più venduto del settore.

2)Sixyotie donna swimwear

Un modello di costume monokini molto sexy e sensuale con scollo a V in poliammide ed elastan. Molto semplice ed elegante dal design unico. Un costume modesto ed elasticizzato che evidenzia la silhouette grazie alla sua azione snellente. Adatto per il mare, la piscina e gli sport acquatici. Ha delle trasparenze per un effetto vedo non vedo. Disponibile in tantissimi colori.

3)Misolin costume da bagno intero donna

Un costume con push up imbottito e removibile. Ha un design a vita alta per evidenziare questa zona. Realizzato in poliammide ed elastan. Un modello elastico che non si deforma. Ha una asciugatura molto rapida e disponibile fino alla taglia 54. Si trova nei colori nero-bianco, nero, rosso, rosa, verde, arancione-nero e anche con effetto leopardato. Il prodotto più venduto in questo settore.

