Il guardaroba per l’estate 2021 si arricchisce di colori grazie a bikini e costumi da bagno interi, da sfoggiare in spiaggia oppure in piscina. In seguito al lockdown e alle restrizioni, le vacanze al mare o una bella giornata in piscina sono l’ideale per combattere lo stress: per essere sempre alla moda molti brand hanno lanciato la loro collezione di costumi da non perdere.

Costumi estate 2021

I costumi da bagno, che siano essi bikini oppure costumi interi, sono il vero e proprio simbolo della spensieratezza e dell’estate. Per il 2021 i brand hanno già messo in commercio le loro nuove collezioni estive, cosicché tutti possano prepararsi in vista delle vacanze al mare. Colori brillanti o pastello, decori e fronzoli ma anche tinte unite e semplicità, stampe, glitter o linee asimmetriche: le proposte di costumi da bagno per l’estate 2021 sono davvero numerose e basterà solamente scegliere il modello perfetto a seconda dei propri gusti, metterli in valigia e partire per la propria vacanza estiva, rilassante o divertente che sia.

Costumi estate 2021: bikini

I bikini sono da sempre il simbolo dell’estate, sbarazzini e comodi da indossare, utili per prendere il sole in maniera più uniforme. Le collezioni di moda per l’estate 2021 ne propongono molteplici in versioni differenti, che vanno dai modelli più semplici come quelli in tinta unita a quelli più particolari e vistosi, come quelli con glitter e rouches.

Il brand di intimo Calzedonia propone, ad esempio, un carinissimo modello simil lavorato a mano, con reggiseno a triangolo e intrecci colorati. Il bikini bottom ha la chiusura a fiocco così può essere regolato in base ai gusti e alle esigenze.

Tezenis invece propone tra i bikini della sua collezione un carinissimo modello a stampa con stelle colorate su sfondo nero. La particolarità e l’unicità del modello sta soprattutto nel fatto che il top a triangolo deve essere incrociato attorno al torace: un effetto super chic.

Il brand di swimwear Los Trapitos Al Sol, fondato da Carolina Sanches nel 2012, ha proposto invece nella propria collezione un bikini molto particolare, adatto a chi vuole farsi notare anche in spiaggia. Il top asimmetrico è molto carino e unico, abbinato ad una stampa floreale dai colori caldi e tenui.

Costumi estate 2021: interi

Anche i costumi da bagno interi vanno di moda per l’estate 2021: modelli chic ed eleganti, adatti a tutti i tipi di fisico e con delle particolarità che li rendono unici.

Il brand di intimo Yamamay propone un modello molto bello ed elegante, caratterizzato da uno scollo profondo e due fasce morbide ed arricciate a coprire il seno. Il tocco in più è l’incrocio di due fasce sulla schiena.

È firmato Pull & Bear invece questo bellissimo modello colore azzurro pastello con stampa floreale a margherite, una delle tendenze della primavera-estate 2021. Lo scollo inguinale è molto profondo mentre una delle sue caratteristiche più carine è il taglio del top squadrato.

Per chi invece non vuole rinunciare alla stampa animalier neanche in spiaggia, la proposta adatta è quella del costume intero firmato Pierre Mantoux: per le donne più eleganti e modaiole.