I costumi da bagno minimal sono il capo che non può mancare in spiaggia: ecco i modelli più cool.

Costumi da bagno minimal

La moda mare, soprattutto negli ultimi anni, si è sviluppata moltissimo e ha dato vita a infiniti modelli di costumi.

Oltre alla forma, ciò che caratterizza tutti i pezzi è la fantasia. I brand non si sono di certo risparmiati e hanno dato sfogo a ogni immaginazione: pois, animalier, colori fluo, righe, fantasie floreali, di tutto un po’.

In mezzo a tante possibilità, per non sbagliare e avere un costume da poter utilizzare in più stagioni, la scelta vincente è acquistare un modello minimal. Tagli basic, tinta unita in sfumature classiche per un risultato evergreen, che non passa mai di moda.

Sia che la scelta ricada su un due pezzi, sia che si opti per un intero, non si può sbagliare: ecco quindi i modelli più belli.

Costumi da bagno minimal: due pezzi

Per quanto riguarda i bikini, i pezzi minimal sono essenziali, basic, ma sempre di moda.

Con il classico bikini nero non si sbaglia mai. Oysho presenta una combinazione davvero bella, che associa un pezzo sopra a fascia con spalline a degli slip che si possono portare a vita alta o bassa.

Il modello Miami di Calzedonia, presenti in 4 colorazioni (rosso, nero, lilla e verde lime). Il reggiseno è a fascia, con spalline e un’apertura anteriore appena sotto al seno che lo rende super sexy. Lo slip si caratterizza per un estremo comfort e ha linee super essenziali.

Non solo slip piccoli, il modello di Eres è differente da tutti gli altri: la parte inferiore è, infatti, a vita altissima, in pieno mood anni Sessanta. Il risvolto è drappeggiato, permettendo così a chiunque lo indossi di personalizzarlo al massimo. Il reggiseno a fascia ha delle stecche laterali, coppe separate e ferretto e si chiude con un gancio sul retro.

Costumi da bagno minimal: interi

Per quanto riguarda i costumi interi, l’eleganza è assicurata. Un ritorno in pieno a decenni fa, in cui anche in spiaggia l’essenziali

Il costume firmato H&M è sgambato e ha le coste. La colorazione bianca è perfetta sia per chi ha un incarnato chiaro sia per chi desidera mettere in risalto l’abbronzatura. Scollo a V, sgambatura ben visibile, ha le coppe estraibili per modellare il seno come si desidera. La fascia centrale segna il punto vita per esaltare le forme.

Per chi vuole spostarsi sulle sfumature del verde, Oysho propone un pezzo intero con scollo rotondo e senza ferretto. Le linee sono essenziali, ciò che cattura l’attenzione è la sfumatura particolare, adatta a mettere in risalto l’abbronzatura.

Osare non vuol dire per forza uscire dal mondo del minimal. Con questo particolare costume di Yamamy, a farla da padrone è la sfumatura di viola. Un colore sottovalutato, che racchiude un’aura di mistero e un carattere chic e sofisticato. Per chi ama i contrasti, può combinarlo con accessori gialli, chi invece vuole stare sul classico opterà per un’associazione con il nero.

Leggi anche: “Shopping bag: i modelli di tendenza per l’estate”.