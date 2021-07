I bikini di tendenza per l’estate 2021 e il nuovo modo di indossare il pezzo superiore.

Bikini di tendenza estate 2021

Negli ultimi anni, nel mondo dei costumi, c’è stata una grande rivoluzione, che ha portato a riconsiderare i pezzi interi.

Il bikini resta però un must have da avere sempre con sé in spiaggia o in piscina.

La moda per l’estate 2021 vuole che il pezzo sotto sia a vita alta, pronto per slanciare ed enfatizzare la lunghezza delle gambe. Per quanto riguarda la parte sopra non c’è una regola precisa; in base alla propria tipologia di seno si sceglierà la forma che si più si addice.

Sono moltissimi i brand che propongono costumi, ma trovare quello che fa si adatta al proprio corpo non è sempre semplice.

Ecco alcuni bikini da cui trarre ispirazione per gli acquisti e il nuovo trend per indossare il pezzo sopra, che sta spopolando tra le influencer.

Bikini di tendenza estate 2021: less is more

Il colore di tendenza dell’estate 2021 non può che essere l’azzurro. Scegliere un bikini in quesat sfumatura vuol dire vestirsi di leggerezza e spensieratezza. L’abbronzatura risalterà moltissimo, ma l’effetto sarà bello anche su chi ha un incarnato pallido.

Per chi preferisce altre colorazioni, niente paura, la fantasia monocolore è tra le più gettonate. Sarà quindi semplicissimo trovare bikini verdi, rosa, lilla, gialli e di qualsiasi altra nuance.

Il tie dye è una stampa solitamente usata per t-shirt e tute, ma l’estate 2021 la vuole in prima linea anche sui bikini. Vivace e frizzante, è perfetta per dare un po’ di brio a una giornata al mare. Le combinazioni di colori permettono di scegliere tra accostamenti cromatici lineari, come azzurro e bianco oppure optare per un effetto a contrasto, con sfumature di grande impatto visivo.

Per le più romantiche, il bikini non può che essere a stampa floreale. Al posto di scegliere le classiche fantasie a margherite, perché non optare per dei colori più profondi ed eleganti come l’arancione e il marrone? Perfetto per la pelle con sfumature dorate dell’abbronzatura.

Mai come negli ultimi anni sta impazzando la moda dell’uncinetto. I bikini crochet sono infatti tra i preferiti di moltissime donne. Chic, eleganti, ma super comodi, sono davvero irresistibili. Il pezzo superiore, inoltre, può essere indossato anche al posto della t-shirt e abbinato a un paio di shorts per un aperitivo in riva al mare.

Bikini di tendenza estate 2021: upsidedown

Il pezzo superiore del bikini, nell’estate 2021, si porta al contrario. Non c’è nulla da fare, ciò che fanno le sorelle Kardashian dopo poco non può che diventare virale e super copiato.

Era febbraio 2021 quando Kylie Jenner postava una foto su Instagram che la mostrava con un bikini sottosopra. Da quel momento, la tendenza è impazzata e, ora, è più copiata che mai.

Per provare l’upsidedown bikini basta togliere dal guardaroba un qualsiasi costume e indossarlo tenendo verso l’interno la parte che solitamente si posiziona sotto al seno. Molti marchi, vedendo la reazione a questo nuovo modo di indossare bikini, hanno creato modelli già pronti.