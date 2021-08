Al contrario di come potrebbe suggerire il nome, la shopping bag non è una borsa esclusivamente riservata al momento dello shopping. Può infatti essere utilizzata in ogni occasione: un’uscita in città, un aperitivo oppure per una breve gita al mare, purché si tratti di uscite diurne.

L’unico imperativo infatti è quello di non sceglierla per la sera o per eventi in generale.

Pratica, maxi, bellissima e anche ultra leggera, la shopping bag riesce a contentere davvero di tutto. In questo articolo andremo a scoprire quali sono i modelli più belli di tendenza per l’estate.

Shopping bag estate

Che tu sia una lavoratrice, una casalinga, una mamma oppure studentessa sarai sicuramente d’accordo su una cosa: le shopping bag sono davvero comode e capienti.

Quelle di tendenza per l’estate 2021 sono colorate, composte da materiali ideali per la stagione calda e in alcuni casi hanno anche il brand bene in vista. Pronta a trasformarti in una moderna e stilosa Mary Poppins?

Shopping bag estate: per chi segue le tendenze

Lo abbiamo già visto, tra le tendenze dell’estate spicca il crochet. Crop top, vestiti, costumi e borse, tutto può essere fatto interamente all’uncinetto.

Come la morbidissima shopping bag di & Other Stories, in tinta unita giallo pastello e una comoda chiusura a cerniera.

Tra le tendenze dell’estate in fatto di borse c’è anche il cannage, ovvero la tecnica dell’intreccio nata nei primi del Novecento per decorare con il classico motivo a griglia, in particolar modo i mobili in legno. Il cannage, dicevamo, lo possiamo vedere anche sulle borse di tendenza per l’estate. Come la shopping bag di Dragon Diffusion disponibile nelle colorazioni cuoio e bianco.

Shopping bag estate: per le amanti del brand in vista

L’ampia superficie delle shopping bag permette di giocare tantissimo con colori e fantasie. Abbiamo quindi pensato anche a quelle persone che amano avere i brand e i loghi bene in vista. Esattamente come la Shopper Monique Denim di Guess, come dice il nome, è composta in denim misto cotone di colore grigio, con i dettagli della chiusura a cerniera color argento.

Sullo stesso modello della shopping bag di Guess anche quella del brand di Christian Dior. Disponibile in tantissime varianti e personalizzabile, questo modello in particolare nasce dalla collaborazione tra la direttrice artistica Maria Grazia Chiuri e l’artista Pietro Ruffo. La borsa è interamente ricamata con motivo Dior Contellation color latte multicolore.

Shopping bag estate: le imperdibili

Abbiamo già avuto modo di citare questa collezione quando abbiamo parlato dello skimboard di Louis Vuitton nell’articolo dei giochi da spiaggia. La maison parigina in occasione dell’estate 2021 ha infatti lanciato la nuova capsule collection Summer ByThe Pool, che tra i vari capi ed accessori comprende anche la shopping bag Neverfull MM. In tela Monogram Giant e nelle tonalità rosa pastello tipiche dell’alba su una spiaggia tropicale, ma disponibile anche in altri colori come il grigio nebbia e il blu.

L’intramontabile Atelier Bag Valentino Garavani 03 Rose Edition è una shopping bag a secchiello, in vitello e disponibile nei colori cuoio, nero e, ovviamente l’iconico rosso Valentino. La sua particolarità è nell’applicazione di petali nello stesso materiale della borsa, che vanno a formare una rosa tridimensionale.