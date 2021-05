Costumi da bagno contenitivi: modelli per l’estate

Tra poco, è tempo di preparare la valigia per il mare per un tuffo o una nuotata. Insieme alla crema e ad altri prodotti, bisogna pensare a quali costumi da bagno indossare per sfoggiarli durante la vacanza. Vediamo alcuni dei modelli e cosa propongono le tendenze in merito.

Costumi da bagno contenitivi

Si chiamano in questo modo perché sono in grado di contenere le forme abbondanti, come un seno prosperoso e il girovita. I costumi da bagno contenitivi sono nati per contenere alcuni difetti e imperfezioni estetiche, quali la pancia gonfia. Un costume del genere aiuta a modellare il fisico e sostenerlo nel modo giusto. Slanciano e snelliscono la figura, sia per via dei materiali con cui sono realizzati, ma anche per il design.

Sono costumi da bagno che rispondono a varie esigenze: modellano i fianchi e la silhouette riducendo i punti critici, quali la pancia e l’addome.

Valorizzano il punto vita. Sono modelli che si trovano in varie versioni senza rinunciare alla comodità, all’eleganza, ma anche a quello che propone la moda per essere trendy anche in spiaggia. Per ridurre qualche imperfezioni, i costumi contenitivi interi sono perfetti.

Si tratta di costumi da bagno dalla sgambatura particolarmente ridotta che coprono i fianchi e sono dotati di cuciture che aiutano a dare armonia al corpo e alla silhouette.

Chi ha un seno prosperoso e un décolleté procace, può puntare su costumi interi, mentre i top con coppe imbottite sono consigliati a chi vuole una taglia in più e aumentare così la circonferenza del seno.

Il bikini con slip a vita alta è un modello ideale per coloro che vogliono coprire una pancia gonfia e mettere in risalto il punto vita. Per quanto riguarda i tessuti, la maggior parte di questi costumi da bagno è in tessuto che è in grado di avvolgere il corpo e sostenerlo in modo da sentirsi a proprio agio in qualunque momento.

Costumi da bagno contenitivi: modelli

Per chi sta pensando di acquistare un costume di questo genere, sono diversi i modelli che è possibile trovare e si adattano al fisico di ogni donna. Basta dare una occhiata alle ultime tendenze e anche alle riviste per rendersi conto delle tante versioni esistenti. I modelli del marchio Arena sono realizzati in un tessuto che resiste al cloro ed è modellante, quindi slancia la figura.

La linea Yamamay propone dei modello con un pannello rinforzato nella zona centrale che scolpisce il corpo. Ci sono poi dei costumi da bagno che sono in grado di definire la schiena, i glutei e anche l’addome. Sono provviste di stecche ai lati in modo da fornire il massimo del supporto e sostegno possibile. Bonprix propone dei costumi da bagno dall’ottima tenuta in grado di nascondere e camuffare la pancia, oltre a eventuali gonfiori.

Si trovano modelli per tutti i gusti, compreso il bikini e l’intero dotati di ferretti e coppe, ma ci sono anche tipologie che sono a canotta o con scollo all’americana che mettono in risalto le spalle. Diverse anche le fantasie: a righe orizzontali o verticali, a pois, ma anche a fiori sia in tinta unita, in colori accesi che possono accontentare tutte le donne, a prescindere dal fisico.

Alcuni modelli di costumi da bagno sono dotati di cinture abbinate o altri dettagli per cui si rivelano particolarmente adatti sia per la spiaggia, ma anche per un aperitivo.

Costumi da bagno contenitivi Amazon

Chi sta cercando quali costumi da bagno contenitivi indossare e sfoggiare in estate, sul sito di Amazon si possono trovare diversi modelli approfittando di sconti e promozioni da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si possono trovare alcune informazioni al riguardo. La classifica qui presente propone i tre migliori modelli di costumi per il mare tra quelli maggiormente apprezzati dalle consumatrici del noto e-commerce.

1)Dobreva donna costume da bagno

Un modello a fascia che si allaccia sul collo realizzato in poliammide ed elastan. La chiusura è a cravatta con lo scollo a cuore e apertura sulla schiena. Le spalline sono removibili. Un modello che presenta un design molto sottile che nasconde la pancia e sottolinea la forma del corpo. Ottima la vestibilità. Presenta una decorazione con volant. Molto chic e disponibile nei colori nero, bianco, blu e melone.

2)Misolin costume da bagno intero

Un costume dal reggiseno imbottito removibile con design a vita alta che rivela il punto vita. Realizzato in poliammide ed elastan, quindi di ottima qualità. Presenta un tessuto arricciato ai lati che aiuta a coprire i fianchi. Un ottimo prodotto come testimoniano anche le recensioni. Disponibile in vari colori e fantasie floreali. Il prodotto più venduto in questo settore.

3)Smithoom costume da bagno contenitivo

Un modello molto sexy in spandex e poliestere, traspirante, morbido e confortevole da indossare. Ha una asciugatura rapida. Perfetto anche per uno sport come il nuoto. Si caratterizza per stampa vegetale, reggiseno imbottito e stile che definisce le curve valorizzando la figura. Disponibile nel colore bianco, blu, giallo, nero e verde. Permette di nascondere la pancia.

