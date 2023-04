Costumi da bagno bikini: i trend del 2023

Dal bikini con laccetti e catenelle a quello realizzato in crochet, sono i vari modelli di costumi da bagno per l'estate tra cui scegliere.

Con le belle giornate di sole e anche il weekend lungo che si avvicina, cresce la voglia di mare e di spiaggia. Ogni anno poi vi è la solita diatriba: meglio il costume intero o il bikini? Tra i vari costumi da bagno, il bikini è quello che maggiormente piace, considerato un vero e proprio classico anche grazie alle ultime tendenze estive qui proposte.

Costumi da bagno bikini

Con l’estate ormai prossima, è tempo di pensare anche a quali costumi da bagno indossare. Tra i vari modelli, sicuramente il bikini piace e attira molto anche perché è un capo che permette di sfoggiare il proprio fisico tonico e snello. Non bisogna assolutamente sottovalutare la scelta di questo indumento dal momento che deve valorizzare il fisico.

Il due pezzi è da sempre una soluzione molto sensuale e sexy per la spiaggia. Una soluzione come il bikini è l’ideale per sfoggiare la propria forma fisica e presentarsi quindi nel modo migliore all’appuntamento con la spiaggia. La cosa importante è optare per un modello che valorizzi i punti forti e nasconda quelli deboli.

In caso di un lato b o un décolleté alquanto prosperoso, è possibile optare per dei costumi da bagno come il bikini che abbiano lo slip a vita alta in modo da risaltare e accentuare le varie curve e sinuosità del fisico. Si può optare per dei reggiseni a balconette con ferretto e degli slip dalla vita alta che permettano di evidenziare i fianchi.

In caso di indecisione, è sempre possibile lasciarsi ispirare, nella scelta dei costumi da bagno come il bikini, dalle influencer o dalle tante shopping addicted che sicuramente sui social propongono tantissimi modelli da indossare e sfoggiare in ogni momento della spiaggia.

Costumi da bagno bikini: trend 2023

Per quanto riguarda i costumi da bagno e, in particolare, per il bikini, basta dare una occhiata ai tanti brand e marchi che propongono diversi modelli adatti per ogni fisico per l’estate. I bikini di oggi, se si vedono le riviste di moda, sono molto diversi rispetto a un tempo. Il settore della moda è in continua evoluzione e gli stessi bikini tendono a cambiare ogni stagione.

Tra le varie tendenze, i bikini si caratterizzano per lacci e catenelle che permettono di valorizzare ulteriormente la forma fisica e la silhouette. Si adattano anche alla morfologia e al fisico di ogni donna. In caso di seno prosperoso, ecco che la parte superiore risulta essere maggiormente capiente, quindi in grado di sostenere e supportare il seno.

Considerando che il crochet è una delle tendenze della primavera estate, anche i costumi da bagno come il bikini richiamano questo trend ed ecco che vi sono modelli con la parte superiore realizzata all’uncinetto oppure con tagli nella parte superiore oppure con un reggiseno mono spalla. Il bikini è poi un classico dei costumi da bagno e tende ad arricchirsi di linee basiche e semplici adatte a tutte.

Valentina Ferragni, sorella della nota Chiara, ha mostrato sui social un bikini che sicuramente farà tendenza per l’estate. Si caratterizza per il reggiseno a balconcino e slip con laccetti. Un micro bikini con glitter e cristalli pronto a brillare nelle calde giornate estive. Sono costumi da bagno proposti in varie palette di colori dai tagli sexy e dallo stile vintage.

Costumi da bagno bikini Amazon

Per ordinarli il sito di Amazon li propone con diversi sconti e offerte da non lasciarsi sfuggire. Cliccando la foto è possibile visualizzare una serie di dettagli relativi al prodotto. La classifica qui sotto mostra i tre modelli migliori di costumi da bagno come il bikini scelti tra quelli maggiormente apprezzati e voluti con una descrizione di ognuno.

1)Shekini costume da bagno due pezzi

Un modello molto sensuale e sexy con imbottitura che permette di sostenere il seno. Indicato a chi ha un décolleté particolarmente generoso e abbondante. Le coppe sono a triangolo in modo da delineare le curve del seno. In nylon ed elastan con costume alla brasiliana. Disponibile nei colori blu, nero e rosso.

2)Umipubo costumi da bagno push up

Un bikini con push up, quindi reggiseno imbottito, in poliestere ed elastan. Molto resistente, elastico che si asciuga rapidamente. La parte superiore è mono spalla con tre cinturini e anello in metallo. Lo slip è a vita bassa per valorizzare al meglio la zona dei fianchi. Disponibile sia con fantasia floreale blu e bianco che a tinta unita nel colore marroncino.

3)Goldenpoint bikini donna

Il noto marchio Goldenpoint propone un costume a fascia per la parte superiore molto rigida e imbottita sul davanti con un incrocio nella parte anteriore. La spallina è removibile. In poliammide ed elastan. Disponibile in tinta unita nei colori verde e arancione.

Oltre alle tendenze dei bikini, ecco le altre relative ai vari modelli di costumi da bagno da ordinare.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.