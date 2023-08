Costumi bagno interi: le proposte delle tendenze

Con le ferie che sono già iniziate o cominceranno a breve per molti italiani, è tempo anche di scegliere quale costume indossare per le giornate in spiaggia. Per coloro che ancora non sanno quali modelli mettere in valigia, qui una panoramica sui migliori costumi bagno interi da donna per le giornate al mare scelti tra diversi modelli.

Costumi bagno interi

Molti pensano che i costumi bagno interi siano anonimi, ma in realtà non è affatto così, anzi. Un costume del genere, se scelto nel modo giusto e in linea con il proprio fisico, può anche essere molto sensuale e sexy, anche se dipende dal modello che si ha intenzione di indossare.

Un capo che non può assolutamente mancare nella valigia delle vacanze e fondamentale per i bagni in piscina o al mare. I costumi bagno interi vanno scelti in base ai propri gusti e preferenze, in primis, ma anche al proprio fisico in quanto devono essere il più comodi possibile per permettere di sentirsi a proprio agio.

Al momento della scelta, è bene valutare anche le caratteristiche del proprio fisico. Un costume sgambato è l’ideale per coloro che hanno le gambe corte poiché questo modello è in grado di slanciare la figura. In caso di un fisico a pera sono consigliati costumi con top a fascia che rendono la figura armonica evidenziando molto dal modello. Un costume intero può avere lo stesso appeal del bikini.

Sono costumi che si adattano a ogni occasione, corpo, ma anche adatti per uno stile giovanile oppure per donne adulte. Ogni modello è adatto per tutte le donne. Sono un evergreen a cui è impossibile rinunciare durante la stagione estiva.

Costumi bagno interi: tendenze 2023

Per la stagione 2023, sono davvero tante le varianti di costumi bagno interi da indossare per l’estate. Si possono scegliere tra tantissime tipologie in base al colore, la fantasia o anche il tipo di sostegno e supporto. Oltre al colore e alla fantasia, è anche importante optare per un costume che possa dare il giusto sostegno.

Oltre ai classici costumi che attirano sempre molto l’attenzione, oggi in commercio è possibile anche trovare modelli che sono realizzati in tessuti diversi dal solito, particolarmente innovativi che offrono il giusto supporto e sostegno, che lavorano anche mentre si è sdraiati a prendere il sole e ad abbronzarsi. Ci sono anche modelli con fantasia drappeggiata per un effetto pancia piatta o con fantasia retrò.

Le tendenze propongono modelli di costumi bagno cut out con tagli sulla pancia oppure sulle spalline con texture metalliche che danno un po’ l’effetto di una seconda pelle. Tra i colori, forse anche per il film Barbie, di grande successo al botteghino, domina il colore rosa. Il costume intero risulta essere maggiormente sensuale grazie anche all’effetto vedo non vedo per i dettagli ritagliati.

Sono costumi particolarmente sensuali anche adatti per un aperitivo da abbinare a un pareo o a un paio di shorts. Si può scegliere un modello monospalla con fantasie floreali o tropicali che lasciano la schiena nuda o con dettagli sotto il seno in modo da mettere in evidenza il profilo. La variante nera è un classico che non passa sicuramente inosservato.

Costumi bagno interi Amazon

Un capo per la stagione estiva da scegliere tra varie proposte e brand su Amazon dove cliccando sulla foto si possono visualizzare i dettagli del prodotto. La classifica qui sotto mostra i tre migliori costumi bagno interi scelti tra i più desiderati e voluti con una descrizione breve di ogni modello.

1)Rayson costume intero donna

Un modello di costume da bagno intero cut out con taglio ai lati della vita e sui fianchi. Modella ed evidenzia le curve grazie al design a vita alta. Copre e nasconde la pancia garantendo una figura maggiormente proporzionata. Realizzato in un tessuto morbido, traspirante e comodo. Disponibile nei colori blu, con foglie verdi, con foglie rosse e stampa leopardata.

2)Cupshe costume da bagno intero

Presenta uno scollo a V per mettere in risalto il décolleté con spalline regolaibili a seconda del proprio gusto. Presenta un design arricciato sul davanti e nella schiena. Le coppe sono imbottite. Un modello in chinlon e spandex. Una variante moderna disponibile nelle tonalità floreali, a righe, blu, bianco, nero, ecc.

3)Vancavoo costume nero intero

Un monokini con scollo a V e coppe imbottite che dona un taglio aderente alla figura anche grazie all’arricciatura sul davanti. Un costume push up che esalta il seno donando un aspetto snello e gambe slanciate. In nylon ed elastan con le coppe che sostengono e supportano il seno. Disponibile nel colore nero, nero a quadri, verde militare e marina.

