Costumi da bagno interi da donna: i trend del 2023

Quando si avvicinano le belle giornate di sole, molti ne approfittano per andare al mare e, per questa occasione, ci si domanda se sia meglio optare per il bikini o l’intero. Per la spiaggia, i costumi da bagno interi sono molto apprezzati perché snelliscono le forme, ma bisogna sapere quale sia il più adatto. Qui una panoramica sui trend dell’anno.

Costumi da bagno interi da donna

Secondo molti, hanno una marcia in più, anche perché – a differenza del bikini – i costumi da bagno interi permettono di coprire le forme e gli inestetismi. Inoltre, sono modelli alla moda, glam e ricercati. Sono particolarmente versatili dal momento che si adattano bene anche per essere indossati al di fuori della spiaggia.

Basta un accessorio come il pareo per trasformarli sin da subito in un outfit e look diverso dal solito. Con abbinati dei jeans, dei pantaloni a palazzo o anche una gonna, rappresentano una mise molto fresca e chic da indossare sulla spiaggia o per un aperitivo al tramonto in riva al mare. Sono dotati di una vestibilità che li rende adatti a tutti, a prescindere dal fisico.

A prescindere dal fatto che si abbia un seno piccolo o un fisico curvy, sicuramente sono vari i modelli di costumi da bagno interi da indossare per la stagione balneare. Scegliere il costume più adatto non è semplice anche perché bisogna considerare alcune caratteristiche come il fisico. A seconda della propria fisicità, è possibile trovare il costume adatto.

Quando si tratta di scegliere il costume da bagno, è bene optare per qualcosa che sia comodo, permetta di sentirsi a proprio agio in modo da stare bene con sé stesse e il proprio fisico.

Costumi da bagno interi: trend

Per quanto riguarda i costumi da bagno da donna modello intero sono davvero tante le varianti, come mostrano gli ultimi trend e anche le riviste specializzate in questo settore. Per quanto riguarda l’intero, tra le tendenze si punta al modello ispirato alle pin up degli anni Cinquanta. Ecco che si palesano modelli che fondono antico e moderno.

Per quanto riguarda i colori si punta a qualcosa di vivace, ma anche di neutro o in stile classico. Per dare un tocco in più al look, si vanno ad aggiungere accessori che lo impreziosiscono come una cintura o altri abbellimenti che possano esaltare il fisico. Il modello senza spalline, molto audace, ma elegante, è sicuramente uno di quelli maggiormente in voga.

Il noto marchio Lovable propone delle tipologie di costumi da bagno interi indicati per coloro che hanno un seno abbondante con allacciatura sul retro che aiuta a dare maggiore sostegno al décolleté. Si punta anche a costumi modellanti dalla vita alta in modo da nascondere la pancia e i difetti. Cambiano anche i materiali: dal microfibra al nylon riciclato con un occhio all’ambiente.

Ci sono anche tipologie con stampe floreali o disegni geometrici e che si distinguono per delle linee pulite ed essenziali al tempo stesso. Le tendenze puntano a modelli di costumi con scollo a cuore che lasciano le spalle libere oppure scolli sul retro, molto sexy e femminili. Non mancano poi i costumi da bagno cut out con tagli sui fianchi o sull’addome.

Costumi da bagno interi Amazon

Sono costumi disponibili a ottimi prezzi su Amazon dove basta cliccare la foto per visualizzare i dettagli. Qui sotto abiamo stilato una classifica dei migliori tre cosutmi da bagno interi da donna tra i più venduti e desiderati dalle consumatrici online.

1)Svanco donna costume da bagno intero

Un modello molto sexy con le coppe imbottite dall’effetto push up che va a risaltare il seno e il décolleté. Un costume da bagno con pieghe che ha effetto snellente e nascondi pancia. Ha una scollatura a V con design a gamba alta Disponibile nei colori nero, verde militare e leopardato.

2)Cupshe costume da bagno da donna

Un costume shirring con taglio a gamba alta e scollo a V per esaltare il décolleté, specie se prosperoso e abbondante. Le coppe sono imbottite e morbide, ma è possibile anche rimuoverle. Realizzato in poliammide ed elastan con chiusura annodata sul retro. Disponibile in tantissimi colori: blu, nero, multicolore e floreale.

3)heekpek costume intero da donna

Un costume dallo scollo a V con design a intaglio su ambo i fianchi. Lo scollo a V è molto profondo con decorazione ad anello in metallo. Uno stile molto sexy che copre la pancia mostrando una buona forma fisica. In nylon ed elastan, molto comodo. Si trova nei colori bianco, giallo e nero.

