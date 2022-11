Per una serata di film e relax, ecco i titoli da non perdere in tv il 29 novembre 2022.

Per una serata casalinga, non c’è niente di meglio di un buon film. E le proposte per oggi, sui diversi canali, sono tante e allettanti.

Stasera in tv: il 29 novembre 2022 tanti film da non perdere

Cominciamo dai Rai 4, che sceglie di proporre Jumanji: The Next Level.

Il film del 2019 è il sequel di Jumanji: Benvenuto nella jungla del 2016, che chiaramente riprende il film originale cult degli anni ’90. La pellicola riprende le redini della storia di Spencer: il ragazzo, dopo le avventure vissute in precedenza, non riesce più a stare bene nella sua vita quotidiana e fin troppo normale. Pur essendo tornato a casa per Natale, dunque circondato da amici e parenti, non è soddisfatto. Il nonno lo sprona invece a rimboccarsi le maniche e fare qualcosa per cambiare la sua condizione.

Ma Spencer finisce così per affidarsi nuovamente al gioco di Jumanji, con risultati ben diversi da ciò che si aspettava. Il gioco questa volta risucchierà lui, ma anche suo nonno e il suo ex socio Milo. Come riusciranno a cavarsela? Perno del film è senza dubbio la figura di The Rock, affiancato da Karen Gillan. L’appuntamento con questa avventura è dunque su Rai 4 alle 21.20.

Su Rai 5, invece, alle 21.15, andrà in onda il film con Kate Mara: Lo scandalo Kennedy.

La trama è la seguente: Una notte del 1969, Ted Kennedy uccise un volontario della campagna mentre guidava la sua auto. L’incidente, che avrebbe potuto costituire un altro ennesimo scandalo per la famiglia Kennedy, è stato insabbiato per non ostacolare l’ascesa al potere di Ted. Tutto questo mentre gli americani corrono contro i russi per lo sbarco sulla Luna.

Su Canale 20, alle 21.04, i telespettatori potranno invece godersi il film The War – Il Pianeta delle scimmie, più adatto agli appassionati di fantascienza. Si tratta del terzo capitolo della saga, reboot della serie di film originali, che riprende la storia dopo due anni dalla guerra tra scimmie e umani del 2028. Il pianeta Terra ha affrontato cambiamenti sconvolgenti e l’America è ancora attraversata dall’esercito guidato dal colonnello J. Wesley McCullough. Le cose sono più difficili di prima per i protagonisti in campo, ma, ancora una volta, le scimmie guideranno l’umanità contro i veri malvagi. Nel cast Andy Serkis e Woody Harrelson.

Stasera in tv: sul piccolo schermo l’intramontabile Bridget Jones

Su Twenty Seven alle 21.10, invece, si ripete l’ormai quasi consueto appuntamento con Bridget Jones. La saga con Renée Zellweger, Colin Firth e Hugh Grant è molto amata e viene riproposta spesso sul piccolo schermo. Questa sera verrà riproposto ll Diario di Bridget Jones, cioè il primo capitolo della saga che segue le avventure amorose e lavorative della giovane e pasticciona Bridget.

In seconda serata, alle 23.30 su Italia 7 Gold, troviamo infine Indagini sporche – Dark Blue. La storia si ambienta a Los Angeles nel 1992. Mentre la città attende con ansia la condanna per il poliziotto che ha picchiato Rodney King, le forze di polizia sono internamente divise a causa della sostituzione del capo della polizia. In questo quadro, due agenti, il veterano Eldon Perry e la recluta Keogh, si ritrovano a indagare su una rapina che sfocia poi in quattro omicidi. L’inchiesta li porterà a scoprire una verità inaccettabile, impossibile da ignorare.