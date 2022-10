Jumanji 4 si farà: cosa sappiamo

I fan di Jumanji sono sempre stati numerosi ed entusiasti. Fin dagli anni ’90, con il primo film che vedeva l’intramontabile Robin Williams come protagonista, Jumanji ha avuto il suo fedele pubblico così come testimonia il fatto che i due sequel ad oggi realizzati sono stati un successo nonostante siano profondamente differenti dal primissimo film.

Jumanji 4 si farà: la conferma ufficiale del produttore e l’ipotesi di data

E tale pubblico sarà felice della notizia: la conferma ufficiale che Jumanji 4 si farà è arrivata! A parlare è stato proprio il prodotture esecutivo della saga moderna che si compone allo stato attuale di due film dopo quello “classico”: Jumanji: Benvenuti nella giungla e Jumanji: The Next Level.

Hiram Garcia ha infatti detto, sebbene il film sia ancora in fase di sviluppo con la sceneggiatura ancora in stesura, che “Jumanji si farà sicuramente”.

Ha però chiarito che i tempi saranno piuttosto lunghi infatti: “Jake Kasdan sta dirigendo ‘Red One’, quindi in questo momento sta lavorando. Ma abbiamo un sacco di conversazioni su Jumanji. In realtà abbiamo un’ottima idea di cosa faremo per il prossimo film. Quindi so che parlando con Jake, una volta che si sarà liberato di Red One, quella sarà la sua prossima priorità per lui ed è qualcosa che vogliamo assolutamente fare”.

Red one è la commedia d’azione natalizia che verrà rilasciata su Prime Video nel periodo delle feste e che attualmente occupa le attenzioni di Jake Kasdan (il regista) ma anche Dwayne “The Rock” Johnson che ne sarà protagonista e che è protagonista anche di Jumanji.

Jumanji 4: cosa sappiamo su trama e cast

Ovviamente, considerato lo stato ancora embionale del progetto, si sa poco di Jumanji 4. Quello che anche le parole di Hiram Garcia fanno presumere è che Dwayne Johnson sarà nuovamente protagonista della pellicola. D’altro canto The Rock, molto amato dal pubblico, è praticamente insostituibile nella storia nel suo ruolo di Smolder Bravestone.

Considerato i due casi precedenti di Jumanji: Benvenuti nella giungla e Jumanji: The Next level possiamo presumere una storia analoga, sempre legata ai temi dei videogiochi, e persino lo stesso cast. Se The Rock pare intoccabile, non sarebbe strano supporre di vedere al suo fianco ancora una volta i colleghi Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan.

D’altra parte la formula appare più che convincente: l’ambientazione della storia e il buon assortiemento del cast ha portato a grandi successi al botteghino, forse influenzati anche dalla nostalgia per il cult Jumanji degli anni Novanta. Il primo dei film moderni della saga, datato 2017, ha incassato sul mercato globale un miliardo di euro. Il secondo, uscito invece nel 2019, ha portato a casa il risultato di 800 milioni di dollari. Dei risultati che incoraggerebbero chiunque alla realizzazione di un terzo film, quarto se si considera il primo del 1995 che, a distanza di quasi trent’anni, continua ancora a far parlare di sé.

Al momento, però, non abbiamo altri dati a disposizione. Probabilmente tutto inizierà a chiarirsi meglio una volta concluso il progetto con Red One per Natale!