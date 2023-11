Kate Middleton e Letizia di Spagna si sfidano a colpi di stile. Entrambe, infatti, rappresentano due delle reali più alla moda di tutto il mondo. Al contrario però dello stile classico e formale della Duchessa di Cambridge, la regina consorte ama osare e sorprendere ogni giorno con un look diverso. Nei giorni precedenti abbiamo visto Kate Middleton con outfit sportivo e casual, mentre oggi Letizia di Spagna ci conquista con un meraviglioso abito grigio.

Letizia di Spagna detta tendenza con abito grigio e cuissardes neri

Recentemente Letizia di Spagna ha fatto visita a Tudela, cittadina della regione iberica di Navarra, in occasione del 23esimo Festival del cinema Opera Prima. In vista dell’evento la regina consorte ha scelto di indossare un abito grigio appartenente al brand spagnolo Cortana. Un modello in tessuto elasticizzato di lana vergine lungo, con maniche lunghe, caratterizzato da un particolare drappeggio sul seno e ampia scollatura a V. L’abito è molto aderente, stretto in vita, in grado di esaltare alla perfezione la sua silhouette. Ha completato poi con degli stivali molto in voga di questa stagione, ovvero i cuissardes. Una calzatura perfetta per donare originalità ad ogni capo. Il modello indossato dalla regina consorte è firmato Nina Ricci, in pelle nera, alto fino al ginocchio e con tacco a spillo. Infine ha impreziosito il suo look con una cascata di gioielli preziosi: orecchini in oro giallo a forma di stella griffati Isabel Guardh e il suo immancabile anello Coreterno.

Letizia di Spagna ci insegna come indossare l’abito grigio

L‘abito grigio indossato da Letizia di Spagna è un must have che non può assolutamente mancare nel vostro guardaroba per questa stagione. Un vestito pratico, comodo e versatile, da indossare in ogni occasione. Per una serata elegante può essere abbinato a dei stivali alti proprio come ha fatto la regina consorte. In alternativa può essere indossato anche con un paio di décolléte. Se invece si vuole optare per un look più casual, sono ideali degli stivaletti con tacco basso. Non solo. Anche il colore dell’abito scelto da Letizia di Spagna rientra tra i colori di stagione. Il grigio, infatti, è una tonalità neutra ma estremamente raffinata. Molto richiesti anche i cuissardes sfoggiati dalla regina: da indossare con abiti, gonne di ogni lunghezza e jeans. Semplice ma al tempo stesso elegante, Letizia di Spagna continua a stupire il pubblico che la segue con i suoi outfit sempre impeccabili e di tendenza.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Kate Middleton ci insegna come indossare i jeans a zampa questo Autunno 2023 | DonneMagazine.it

Mary Jane: le scarpe di tendenza | DonneMagazine.it