Arriva la primavera, comincia ufficialmente la stagione dei matrimoni, ma anche quella del “Cosa mi metto”? E’ un dilemma comune, soprattutto per le donne, quando ci si prepara per eventi importanti. Ecco perché è essenziale conoscere i tabù dell’abbigliamento per evitare imbarazzanti scelte fashion. Scopriamo insieme 5 cose assolutamente da non indossare mai per garantire un look impeccabile.

Cosa non indossare mai ad un matrimonio: 5 cose da evitare

Quando si riceve un invito ad un matrimonio, la scelta dell’outfit perfetto comincia fin da subito. Molto spesso, però, ci si perde in un bicchier d’acqua e non si riesce a fare una scelta azzeccata. Quante volte vi è capitato di trovare invitati indossare abiti completamente fuori luogo? E’ per questo che abbiamo stilato per voi una guida pratica e semplice su cosa evitare di indossare ad un matrimonio:

Vietato indossare abiti bianchi Sembrerebbe una cosa scontata, vero? Chi mai indosserebbe il bianco ad un matrimonio? Eppure, sorprendentemente, accade! L’estate è lunga e avrete tutto il tempo di sfoggiare i vostri abitini bianchi. Dunque, in questa occasione è meglio lasciarli a casa. Il bianco e tutte le sue sfumature sono riservate esclusivamente alla sposa: evitate di rubarle la scena nel suo giorno speciale.

Evitate un’abbigliamento troppo informale Evitate di indossare un’abbigliamento troppo informale come jeans, magliette o scarpe da ginnastica. E’ necessario rispettare l’importanza della cerimonia scegliendo capi più eleganti e sofisticati.

No agli outfit troppo provocanti Anche se desiderate essere femminili e sensuali, un matrimonio non è il luogo adatto per sfoggiare abiti troppo succinti o provocanti. E’ meglio optare per un look raffinato ed appropriato alla cerimonia.

Scegliete con cura gli accessori Anche gli accessori sono importanti: una quantità eccessiva può sovraccaricare il tuo look e distogliere l’attenzione dalla sposa. Scegli con cura i gioielli per un outfit equilibrato ed elegante.

Evitate colori accessi Ripetiamo ancora una volta: la protagonista è la sposa, non voi. Evitate abiti appariscenti con colori accesi come il rosso. Optate invece per tonalità più sobrie, delicate e raffinate come il rosa o l’azzurro.

Quando si tratta di scegliere l’abbigliamento per un matrimonio, è fondamentale evitare alcuni errori di stile che potrebbero rubare l’attenzione alla sposa. Dunque, le 5 regole da tenere bene a mente sono: non indossare mai abiti bianchi, lasciare da parte i vestiti troppo provocanti, scegliere con cura gli accessori ed evitare colori accessi e look informali. Puntate su stile, sobrietà e raffinatezza.

