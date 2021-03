Avete già terminato tutti i titoli previsti per febbraio 2021? E ancora prima quelli di gennaio? Allora, siete pronti per appassionarvi ai nuovi arrivi! Ecco qui di seguito cosa guardare su Prime Video a marzo 2021.

Cosa guardare su Prime Video a marzo 2021

Come ogni mese che si rispetti, la piattaforma streaming di Amazon aggiorna il catalogo online di film, serie tv e documentari. E ci regala novità interessanti, prime visioni, produzioni originali e contenuti sempre più coinvolgenti. Per quanto riguarda i generi, troviamo anche in questo nuovo mese, titoli per ogni gusto: dai romantici ai thriller, ai più avvincenti che mischiano azione e suspense. E ancora, dai drammatici a quelli autobiografici, senza dimenticare quelli formato family, adatti sia ai bambini che agli adulti.

Inoltre, per le serie tv, il colosso americano sta lasciando sempre più spazio al genere adolescenziale e soprattutto diversificando la sua offerta, comprendendo nuovi sottogeneri e nuove proposte tematiche. Ad esempio, troviamo serie tv (ma anche film) tratte da film o da romanzi, suddivise in 6 o 8 episodi a stagione. A volte la scelta di integrarli è proprio per approfondire una tematica o il messaggio che il film stesso sviluppa solo superficialmente.

Vediamo qui di seguito il catalogo aggiornato.

Film

Per il filone “film”, troviamo tra le novità “Il principe cerca figlio“, che altro non è che il sequel de “Il principe cerca moglie” degli anni ’80. Una divertente commedia che vi terrà compagnia e vi farà ridere dall’inizio alla fine! Poi abbiamo, disponibile dal 18 marzo, una pellicola drammatica ma molto riflessiva e profonda, “L’amico del cuore” con Cassey Affleck e Dakota Johnson. Tratto da una storia vera, è un film d’amore e di amicizia, dove la vera amicizia manifesta la sua vera natura di amore e di bene, superando ogni tipo di barriere.

Per quanto riguarda film più d’azione e suspense, abbiamo disponibile dal 10 marzo, “The Rental“, “Anna“, “I care a lot“. Poi, imperdibili i titoli: “Il caso Pantani”, “Burraco fatale” (già disponibile), “Bliss”.

Serie tv

Partiamo subito con una serie dramma romantico, ambientata alla fine del XIX secolo, dal titolo “La Templanza” e tratto dall’omonimo romanzo di Maria Duenas. E contrapponiamoci subito un’altra novità interessantissima: “Soulmates“, una serie ambientata nel futuro, fra circa 15 anni dove, attraverso una scoperta scientifica, un test è in grado di stabilire chi è la tua anima gemella.

Per quanto riguarda il ciclo adolescenziale, Prime Video propone “El Internado: Las Cumbres“, che miscela tematiche da giovani a misteri antichi e leggende, tutte da scoprire. Mentre, “Tutta colpa di Freud” è il sequel dell’omonimo film del 2014.

E infine, non possiamo perderci il fashion show Savage x Fenty Show, creato per celebrare le collezioni della cantante Rihanna che uniscono insieme musica e fashion. Oppure se siete amanti delle serie tv cult, potete dedicarvi ad una bella maratona di stagioni di Lost e Buffy (ma non solo!).