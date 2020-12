Se avete già terminato la lista di film e serie tv di novembre e non avete Netflix, potete iniziare a pensare a cosa c’è da guardare su Amazon Prime video a dicembre 2020. Ecco qui di seguito la lista completa e aggiornata con gli ultimi arrivi.

Cosa guardare su Amazon Prime video

Il mese più bello dell’anno è ormai iniziato e mancano poche settimane a Natale. Qual è il miglior modo per fare il countdown se non quello di guardare film a tema natalizio su Amazon Prime? Ce ne sono davvero tantissimi, oltre ai classici come gialli, polizieschi, romantici, comici, drammatici, storici, autobiografici, ecc. E per non parlare delle serie tv! L’offerta è veramente molto ampia e diversificata, con generi e trame per tutti i gusti.

Ecco qui di seguito il catalogo completo di film da non perdere assolutamente a dicembre 2020:

The Gentlemen

Tra gli ultimi arrivi, The Gentlemen è ambientato a Londra e racconta la storia dell’emigrato americano, re della marijuana, Mickey Pearson che decide di lasciare tutto. Quando si viene a sapere in città, diversi criminali locali fanno di tutto per contendersi il suo posto.

After 2

Dopo il successo di After, la storia dei due ragazzi Hardin e Tessa continua ma con un risvolto: i due si sono lasciati. Entrambi proseguono le loro vite, lui tornando a cattive abitudini e lei iniziando uno stage presso una casa editrice. Ma lo stesso i due sono ancora legati al passato e al loro sentimento l’uno per l’altra. Come andrà a finire?

Book Club

Esilarante commedia dove le protagoniste sono quattro amiche che da trent’anni si assegnano a turno un libro da leggere e discutere insieme. Arriva la volta di “Cinquanta sfumature di grigio”: tra riflessioni sulla vita sessuale, Book Club si rivela una trama divertente e leggera.

Weekend

Anche Weekend parla di quattro amici che si ritrovano in una casa in montagna a ripensare e a ricostruire i fatti dell’omicidio di un loro vecchio amico, morto qualche anno prima. Chi è l’assassino tra di loro?

10 giorni con Babbo Natale

Sequel di “10 giorni senza mamma” con Fabio de Luigi e Valentina Lodovini, racconta del viaggio in Lapponia della famiglia Rovelli per Natale dove tra una battuta e un’altra ci saranno anche spunti per riflettere e pensare.

E per quanto riguarda le serie tv, cosa c’è da guardare su Amazon Prime video a dicembre 2020? Ecco qui di seguito l’elenco completo:

The Wilds

Questa serie tv racconta l’esperienza allucinante di un gruppo di ragazzi impegnati a sopravvivere su un’isola deserta in seguito ad un incidente aereo. Ma ben presto le ragazze capiranno di non essere capitate lì per caso. Riusciranno a salvarsi?

Motherland: Fort Salem

Ambientata in un presente parallelo in America, Motherland: Fort Salem racconta dell’addestramento delle tre protagoniste in “combattimento magico” all’azione sul campo. Questo addestramento permetterà loro di diventare delle streghe combattenti, utili a difendere il paese americano in caso di attacchi. Infatti, da tre secoli vige un accordo tra le streghe e il governo USA: le prime non vengono più perseguitate, in cambio loro si impegnano a difendere il paese in caso di attacchi.

Utopia

Infine, Utopia racconta le avventure di un gruppo di appassionati di fumetti che si conoscono in rete proprio per via di un graphic novel dal titolo “Utopia”. Tra le pagine del fumetto, si cela in realtà una minaccia per l’umanità e spetterà ai cinque protagonisti svelarla e risolverla.