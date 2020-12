Tutti i più bei film di Natale da vedere in streaming su Netflix, per un dicembre magico.

Film di Natale da vedere su Netflix

Che dicembre sarebbe senza film natalizi? La piattaforma Netflix ha creato una sezione apposita, dedicata a tutti quei titoli più belli da guardare direttamente in streaming.

Il catalogo di dicembre è ricchissimo e non resta altro che immergersi nella magica atmosfera natalizia.

Solo per Natale sono presenti ben 80 film, pronti a soddisfare i gusti di tutti. Da quelli per bambini e ragazzi alle commedie, dai film drammatici ai musical: non si può non trovare il proprio film del cuore. Non mancano i classici, ma nemmeno le novità targate Netflix. Tra la corsa all’acquisto di un regalo e l’altro, è piacevole concedersi delle pause di fronte allo schermo.

Ecco una selezione di otto proposte imperdibili da non lasciarsi sfuggire per godersi appieno l’atmosfera natalizia.

Gli imperdibili

Irrinunciabile ogni anno è Il Grinch, in questo caso nella versione di film d’azione realizzata nel 2018 e non la commedia con Jim Carrey. La voce narrante è di Pharrell Williams e il mostriciattolo verde che odia il Natale è doppiato da Benedict Clumberbatch.

Qualcuno salvi il Natale è un film originale Netflix con Kurt Russell nei panni di Babbo Natale. Visto il successo del primo, la casa di produzione ha deciso di realizzare anche Qualcuno salvi il Natale 2, anch’esso disponibile nel catalogo.

Arthur Christmas (Il figlio di Babbo Natale) è un film d’animazione in 3D. L’ultimogenito di Babbo Natale ha l’arduo compito di portare i regali all’unica bambina sulla Terra che non li ha ancora ricevuti.

Klaus i segreti del Natale è un film d’animazione spagnolo realizzato nel 2019. Il postino Jesper viene mandato su un’isola gelida e lontana, i cui abitanti comunicano a malapena tra di loro. Demoralizzato, Jesper è sul punto di arrendersi quando incontra due nuovi amici, Alva e Klaus.

Holidate è una commedia romantica realizzata nel 2020, che ha come protagonista la famosissima Emma Roberts. Un film imperdibile per chi ama il genere.

Jingle Jangle – Un’avventura natalizia è un musical adatto a tutta la famiglia. La trama è ambientata nella cittadina fittizia di Cobbleton, dove vive un abilissimo giocattolaio di nome Jeronicus Jangle. Decenni prima è stato tradito dal suo fidato apprendista, che gli ha sottratto la sua creazione più preziosa e l’ha precipitato in uno stato di delusione e infelicità

Nei panni di una principessa è una commedia romantica esclusiva Netflix a tema natalizio del 2018, diretta da Michael Rohl, ispirato da una sceneggiatura di Robin Bernheim e Megan Metzger. Gli attori principale sono Vanessa Hudgens e Sam Palladio. Nel 2020 è uscito il sequel Nei panni di una principessa, ci risiamo!.

Un principe per Natale è una commedia romantica uscita nel 2017. Amber, ambiziosa giornalista, si reca ad Aldovia per un servizio sull’incoronazione del principe Richard. Nel contempo si muove sotto copertura scoprendo le macchinazioni della famiglia reale e l’amore. Nel 2018 è uscito il sequel: Un principe per Natale: matrimonio reale.