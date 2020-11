Il modo migliore per trascorrere queste giornate in cui ci è richiesto di stare a casa quanto è dedicarci a noi stessi. Prenderci del tempo non solo per curare il nostro corpo, ma anche la nostra mente. A tal proposito esistono molti corsi online per approfondire le passioni e gli argomenti più disparati.

Scopriamone alcuni.

Corsi da seguire online

Hai una passione che non hai mai avuto il tempo di approfondire? Un sogno nel cassetto che non hai mai avuto modo di realizzare? Perché non sfruttare il tempo che dobbiamo passare a casa, per impegnarti a raggiungere dei traguardi che ti eri preclusa?

Fortunatamente internet propone tantissima scelta. Dai corsi di musica, a quelli di arte e cucina, fino ad arrivare a quelli dedicati alla cura del nostro corpo e della nostra mente, come i corsi di fitness e lingue straniere.

Pronta a scoprire il corso adatto a te?

Corso di musica

Se la musica è la tua passione e vuoi trasformarla a tutto tondo, imparando a suonare uno strumento, questo è il momento giusto.

Internet offre diverse piattaforme attraverso cui incontrare insegnanti che vi seguiranno passo passo lungo il percorso di conoscenza delle note e dello strumento che vorrete imparare.

Corso di fotografia

Se sei stanca dei soliti selfie, Internet offre anche molti corsi di fotografia.

Che tu sia disposta a pagare per imparare seguendo i consigli di un esperto del settore o che tu voglia imparare gratuitamente, le soluzioni non mancano. Sul web si trovano infatti corsi online tenuti dalle accademie e pacchetti di lezioni gratuite da sfruttare per avvicinarsi al mondo della fotografia. Pronta a condividere i risultati sul tuo profilo Instagram?

Corso di cucina

Se sei stufa di preparare i soliti piatti, ecco per te i corsi di cucina. Nel web è possibile trovare corsi dedicati a diversi livelli, da quello base a quello avanzato. Primi, secondi, dolci e anche contorni non avranno più segreti. Su Internet è possibile trovare diversi corsi a pagamento, ma se si vuole approfondire il mondo della cucina gratuitamente, su YouTube si possono trovare diversi video che propongono le ricette più sfiziose da imparare e adattare in base a gusti ed esigenze.

Corso di mixologia

Aperitivo online con le amiche? Perché non stupirle presentandosi con qualcosa di diverso dal solito Spritz? E quale migliore occasione per provare cocktail sempre nuovi, fatti con le tue mani? Anche in questo caso su Internet si trovano diversi corsi e video, gratuiti e a pagamento, che insegnano l’arte della mixologia.

Corso di fitness e yoga

Prendersi cura del proprio corpo e della propria mente è sempre importante, ma lo è ancora di più durante la quarantena. Grazie ai corsi online con il personal trainer è possibile portare la palestra in casa propria, ma in alternativa ci sono moltissimi video su YouTube e app a disposizione, per mantenerci in forma. Non resta che scegliere la propria disciplina preferita, tra un workout di livello base o avanzato, oppure tra la disciplina dello yoga e la disciplina del pilates, che oltre a fare bene al nostro fisico ci regalano profondi momenti di riflessione.

Corso di lingue

Imparare una nuova lingua aiuta a mantenere uno sguardo più ampio verso il mondo. Un hobby perfetto per chi ama viaggiare e per ovvi motivi non può farlo o per chi, semplicemente è curiosa di natura. Per imparare una lingua però ci vuole il giusto tempo, cosa che prima della quarantena era sicuramente più difficile ritagliarsi. Su Internet si trovano diversi corsi gratuiti o a pagamento ugualmente validi, che insegnano le lingue più disparate.

Corsi di pittura e scrittura

Se la tua personalità è caratterizzata dalla fantasia e desideri imprimerla su carta, i corsi di pittura e scrittura possono fare al caso tuo. Per quanto riguarda la prima, nel web si trovano diversi corsi tenuti da professori, concorsi a cui partecipare o addirittura esercizi gratuiti. Anche per la seconda le offerte non mancano.

Corso di maglia

Siamo giunti ormai all’inverno e il guardaroba ha bisogno di essere riempito con capi più pesanti. Quale scusa migliore per imparare a farli? Con un corso di maglia potrai imparare a realizzare un maglione con le tue mani e sarà, letteralmente, unico nel suo genere. Immagina lo sguardo delle amiche, quando ti chiederanno dove hai preso quel maglione ricamato così bene e dirai che sei stata tu a realizzarlo!