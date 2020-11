Purtroppo in questo periodo la maggior parte di noi trascorrerà moltissimo tempo a casa senza fare nulla. Non poter più uscire e fare un altro lockdown non è di certo piacevole, ma un modo per passare delle ore senza annoiarsi lo si trova.

Ecco qui di seguito i consigli e le idee su come affrontare il tempo in casa.

Come affrontare il tempo in casa

Nonostante la noia ogni tanto sia necessaria, passare moltissime ore a casa senza saper cosa fare è veramente deprimente. Anche perché essere costretti a restare entro le mura domestiche peggiora solo l’umore. Ma il risvolto positivo ci può essere! Si può percepire questo tempo a disposizione come un tempo per ritrovare se stessi, per dedicarsi delle attenzioni e perché no, per sperimentare nuove attività ricreative.

Difatti, la vita frenetica ci impone ritmi e orari tali da non permetterci di ritagliarci dello spazio per noi stessi e per quello che amiamo fare. Allora cerchiamo di rimanere positivi e vedere questo periodo come una pausa dalla quotidianità. Ma cosa fare? Ecco le soluzioni e i consigliati pensati per tutti i gusti:

Leggere un buon libro

Partiamo da una delle attività più fattibili e basilari: leggere un buon libro.

Quand’è che abbiamo tempo per della sana lettura? O da quanto tempo vogliamo leggere il nostro romanzo preferito ma non abbiamo mai un attimo? Insomma, questo è il momento per approfittarne e iniziare subito. Immaginate posti lontani, immergetevi in vite parallele, lasciatevi trasportare dalla fantasia e ..buona lettura!

Per coloro che non hanno idea di cosa leggere, ecco qui una lista dei migliori libri di novembre e ottobre.

Guardare film e serie tv

Invece, per gli amanti dei film e delle serie tv, perché non mettersi sul divano o sul letto e dedicarsi ad una bella carrellata dei favorites da mattina a sera? Ce ne sono diverse di interessanti su Netflix oppure su Sky.

Fare un dolce

Passando invece ad attività più impegnative, perché non provare a fare un dolce o la pasta fatta in casa? Passerete il tempo, vi divertirete e imparerete anche cose nuove! Molto carina l’idea di farlo insieme ai bambini (per chi ne ha): in questo modo, anche loro si svagheranno molto di più e giocheranno con la manualità.

Riordinare e pulire

Questo tempo a casa può essere però dedicato anche alla pulizia e al riordine di armadi, cassetti e librerie. Svuotate tutti gli spazi, date una bella pulita, spolverate anche gli oggetti vari e procedete con il riordinare. Prima di rimettere tutto a posto, fate una selezione delle cose da tenere e delle cose che invece sono da eliminare. Alla fine, vi sentirete anche meglio!

Fare attività fisica

Altra attività che si può fare a casa, magari in salotto, è praticare un po’ di sana attività fisica. Potete guardare dei video di training su You Tube: ce ne sono di diverse tipologie con vari livelli di difficoltà, pensati per tutti. Oppure potete mettere semplicemente della buona musica e iniziare a muovervi liberamente, facendovi trasportare dalla canzone. Che ne dite?