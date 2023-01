Corinne Pino: costo del suo abito di compleanno

Corrine Pino è una giovanissima influencer: nata a Roma l’8 gennaio 2005, ha difatti appena compiuto diciotto anni e totalizza già su Instagram 463.000 followers.

Corinne Pino: il suo outfit di compleanno

Proprio con il suo nutritissimo pubblico, la ragazza ha condiviso anche attimi dalla sua festa di diciotto anni e chiaramente ha mostrato a tutti il suo outfit.

D’altro canto Corinne ha cominciato a farsi seguire proprio con le sue proposte di look modaiole e dunque anche quello scelto in occasione della sua festa non poteva passare inosservato.

Corrine Pino aveva stabilito come tema della sua festa un’atmosfera glaciale e invernale, un po’ un mondo alla Frozen ma decisamente più glamour e alla moda. Per questo motivo appare totalmente in linea il vestito da lei scelto: si tratta di un abito lungo con gonna trasparente a balze, tutto trasparenze e scintillanti gemme argentate.

Un outfit decisamente importante, accompagnato da capelli sciolti e trucco piuttosto marcato, specie sugli occhi. Il vestito ha maniche trasparenti, sempre puntellate di diamantini, e una scollatura molto profonda.

Il vestito non è certo passato inosservato sui social ed è stato molto apprezzato dal pubblico della neo-diciottenne. Anche i presenti alla festa sembrano aver approvato e – c’è da dirlo – al party era presente un pubblico più che interessante. Tra gli inviati: Federica Scagnetti, Federico Puri, Zoe Massenti, Rametta, Natascia Volpato, Melissa Santachiara, Sofia Crisafulli e molti altri volti noti ai frequentatori dei social.

Ma tornando all’abito della festeggiata, scopriamo quale brand lo ha prodotto e quanto costa…

Corrine Pino: brand e costo dell’abito

Certo è che Corinne Pino non ama fare le cose in piccolo, figuriamoci poi se si tratta della sua festa di compleanno. Per l’occasione ha scelto di rivolgersi quindi a un brand davvero amatissimo dalle star internazionali: Valdrin Sahiti, che prende il nome dal suo fondatore, uno stilista dell’Albania.

Non è possibile trovare il vestito sul sito del marchio, che d’altro canto si configura come un brand davvero di lusso e presenta online principalmente le sue proposte da sposa. Sappiamo però che Corinne è volata in Kosovo pur di lavorare al vestito al fianco dello stilista e potrebbe dunque averlo tratto da un modello iniziale della casa di moda poi adattato e modificato appositamente per lei.

Un abito simile sempre di Valdrin Sahiti è il modello Evening Dress 22-133 il cui costo si aggira intorno ai 3600 euro. Tuttavia, se si considerano ipotetiche modifiche personalizzate, possiamo ipotizzare che per Corinne la cifra sia ulteriormente salita rispetto a questa base. Si tenga in conto che lo stilista ha vestito star di un calibro davero notevole: parliamo di personalità come Beyoncé, Kylie Jenner, Cardi B, Paris Hilton, Rita Ora, Bella Thorne e Winnie Harlow. La cifra dell’abito dell’influencer, dunque, non è neppure così da capogiro come potrebbe aspettarsi da uno stilista che veste star di questo genere – e sicuramente nel suo arsenale ha proposte anche ben più costose.

Insomma, in occasione dei suoi 18 anni Corinne Pino non ha badato a spese… ma in quale altra occasione potrà sfruttare un abito tanto vistoso?