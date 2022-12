Come vestirsi in montagna d’inverno? Idee e outfit

È tempo di concedersi qualche bella vacanza in montagna, per rilassarsi, senza mai dimenticare il proprio stile, anche sulle piste da scii o nei romantici e caratteristici chalet.

Come vestirsi in montagna d’inverno

Il freddo, la neve, le cime delle montagne innevate, la magia degli chalet di montagna, l’atmosfera invernale che, nonostante le basse temperature, riesce a scaldare il cuore.

È tempo delle vacanze in montagna ed è importante sapere come vestirsi anche in queste occasioni, che sia per un weekend sulle piste da sci o nei rifugi in alta quota. La montagna inizia a chiamare ed è il momento di rispondere, pensando anche ai look che si possono sfoggiare in questi luoghi, in questo periodo invernale sempre magico. Come bisogna vestirsi in montagna d’inverno? Sulle piste da sci è indispensabile l’equipaggiamento tecnico, ma una volta terminato il momento sportivo si può anche passeggiare sulla neve, prendere una bella cioccolata calda, fare shopping e concedersi un po’ di relax.

Per ogni occasione potrete sfoggiare lo stile giusto, cercando di mantenere il vostro look e scegliendo dei capi invernali che potranno tenervi al caldo e farvi sentire sempre perfettamente alla moda.

Idee per lo stile invernale in montagna

Celebrity e influencer hanno già iniziato a sfoggiare outfit perfetti per le loro vacanze in montagna, riuscendo ad essere sempre eleganti e alla moda anche sulla neve. Scegliere un abbigliamento invernale stravagante e sgargiante sembra essere il segreto di quest’anno, con stampe e colori accesi che creano un contrasto perfetto con il bianco candido della neve.

Un modo per attirare l’attenzione, senza rinunciare all’eleganza. Una moda che sembra essere un tuffo nel passato, se si pensa alle tute colorate indossate da Lady Diana e ai morbidi paraorecchie di Brooke Shields. Sciarpa, cappello e guanti sono indispensabili, indipendentemente dal fatto che siate o meno persone sportive, mentre occhiali a mascherina serviranno per sfrecciare sulla neve e ripararsi dal sole. Se state cercando un idea particolare e cool, potete osservare i look sfoggiati da Veruschka e Cher. La prima ha scelto un foulard da mettere in testa, sotto ad un cappello da cowboy, mentre la seconda ha optato per una fascia fucsia per tenere fermi i capelli. Il colore è sempre il protagonista dei migliori look da montagna, soprattutto se non si vuole passare inosservate, proprio come le celebrità. Non solo tute tecniche per sciare. Le star stanno sfoggiando anche ottimi look per i momenti di relax, per entrare in contatto con la natura, allontanare lo stress e prendersi una bella pausa. Se non siete persone patite per lo scii, ma amate passeggiare nei boschi innevati e bere cioccolate calde in meravigliosi chalet, potete scegliere di mettere da parte le tute e optare per un piumino, un caldo maglione a collo alto, i leggings termici e gli anfibi. Bella Hadid, per esempio, ha scelto un outfit a strati per la montagna, con bomber di pelle, piumino corto, maglietta e camicia, abbinati ai pantaloni da sci e agli stivali da pioggia. Le influencer, come Chiara Ferragni, stanno scegliendo numerosi look per essere sempre perfette, sulla pista da sci, ma anche in ristoranti, alberghi e chalet.