L’impossibilità di raggiungere gli obiettivi in un gruppo di lavoro può essere causata da una vasta gamma di sintomi, che possono influenzare anche il singolo individuo nel suo stato emotivo e cognitivo, come menzionato precedentemente.

Per quanto riguarda il livello lavorativo, possiamo notare alcuni aspetti più organizzativi che si manifestano come assenze, la necessità di abbandonare il lavoro, una diminuzione della produttività (come errori nelle somministrazioni, errate archiviazioni e documentazioni), una comunicazione troppo scontata, ritardi sui tempi di consegna ed in ultimo l’evitamento delle situazioni più intense con i pazienti.