Tetti bianchi, paesaggi che diventano pura magia: quando arriva la neve tutto acquista una sfumatura fiabesca e una tale luce da scaldare il cuore, nonostante il freddo pungente.

Come si può essere alla moda anche quando fuori nevica? È possibile? Assolutamente sì.

Vediamo insieme alcune idee per outfit “innevati” che non dimenticano la moda.

Come vestirsi quando fuori nevica: idee e ispirazioni fashion

La neve regala una gioia che non si può spiegare; nonostante i vari disagi che essa può portare, resta comunque uno dei fenomeni atmosferici più affascinanti di sempre. Quando fuori tutto è innevato e ci viene voglia di uscire, però, sorge spontanea una domanda: «Come mi vesto?», perciò ecco qualche consiglio di moda per un look da neve caldo e stiloso.

Tra i più gettonati c’è sicuramente il look a strati, anche più comunemente chiamato look a cipolla. Se non sapete come riproporlo, niente panico. Anzitutto è bene partire da un primo indumento che sia aderente al corpo, come può essere un body o una maglietta di tessuto tecnico. In questo modo avrete una base calda su cui poi andare ad aggiungere strati più vaporosi. Scegliete poi un bel maglione a collo alto, possibilmente anche lungo, delle panta termiche o un paio di pantaloni aderenti, e per finire o un bel cappotto, o un bel piumino.

Sì ovviamente a sciarpa, guanti e berretto.

A proposito di cappelli e copricapi, sicuramente il berretto è uno degli accessori invernali più gettonati. Se poi siete in vena di tendenze, il 2023 ha aperto le braccia al passamontagna e al balaklava di lana, facilissimi da indossare, caldi e super alla moda. Con il passamontagna non solo metterete al riparo la testa (e i capelli), ma scalderete anche il collo, spesso soggetto a raffreddamenti. L’idea del balaklava non vi entusiasma? Provate con un cappellino con visiera, sempre attuale e con quel pizzico di freschezza che non fa mai male.

Altro capo must have da sfoggiare in caso di neve è il cappotto Teddy, che nel 2023 ha fatto breccia nei cuori di moltissime celebrities. Ne sanno qualcosa Valentina Ferragni e Ilary Blasi, entrambe rimaste ammaliate dall’eleganza e dal calore del capospalla. Diversamente, potreste pensare di indossare il classico piumino o, perché no, un montone sherling, tipico delle stagione invernale.

Che ne dite di un outfit colorato in mezzo a un paesaggio innevato? La scelta di colore è sempre un’ottima soluzione quando si tratta di atmosfere innevate. Il colore, infatti, cattura l’attenzione e rende l’outfit al centro degli sguardi: provate a indossare un capospalla colorato e/o accessori color shocking, l’effetto contrasto sarà assoluto.

E ai piedi? Che cosa indosso? Anche qui la scelta ricade senza dubbio su scarponcini anti-scivolo o anfibi spessi. La scelta è molto ampia, ma rimane importante abbandonare le suole lisce (il rischio di scivolare è sempre dietro l’angolo) e, sebbene per qualcuna può essere una “perdita”, i tanto amati tacchi. Si può essere alla moda anche senza, basta abbinare tutti i capi dell’outfit nel migliore dei modi.

Sentirsi a proprio agio sempre e comunque, anche quando fuori nevica.