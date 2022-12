Esattamente come la sorella Chiara, anche Valentina Ferragni è potente in fatto di stile e di influenze fashion. Il 27 dicembre 2022 l’influencer ha postato sul suo account Instagram un carosello di foto che la ritraggono in mezzo alla neve con indosso un meraviglioso cappotto teddy color cammello: la tendenza è scattata immediatamente.

Il cappotto teddy di Valentina Ferragni è la tendenza più morbida dell’inverno, ma quanto costa?

Non esiste cosa migliore del sentirsi avvolte e coccolate quando fuori è freddo. Valentina Ferragni ha pensato alla soluzione ottimale per raggiungere tale benessere interiore: indossare un teddy coat morbidissimo e caldissimo perfetto per la stagione invernale (e per una vacanza sulla neve).

L’influencer qualche giorno fa ha postato alcune foto sulla neve dell’Alpe di Siusi, dove per l’occasione ha scelto di vestire con abiti di stagione, ma pur sempre in perfetto stile e in perfetta tendenza.

Il suo cappotto teddy color cammello è il pezzo forte dell’intero outfit. Il brand scelto da Ferragni è Max Mara e il prezzo del cappotto è decisamente alto; facendo un salto sul sito web ufficiale del brand, infatti, si scorge una cifra ben precisa, ossia quella di 2100 €. Oltre alla tonalità cammello scelta dall’influencer, Max Mara offre altri colori, tra cui azzurro, nero, grigio e rosso.

Il cappotto di Valentina Ferragni è un modello nuovo dalle linee e dai volumi oversize; quindi, perfetto se si vuole ottenere uno stile giovanile e fresco a cui sovrapporre altri capi senza risultare eccessivo.

La moda oversize è una delle principali tendenze di stagione; perciò, l’influencer e designer di gioielli ha colto immediatamente lo stile e ha approfittato del freddo per sfoggiare il suo ultimo arrivato.

Con maniche a giro basso e chiusura doppiopetto, il teddy coat di Valentina Ferragni è una rivisitazione di un vecchio modello anni ’80 del brand, ancora oggi in totale tendenza ed evergreen assoluto di ogni collezione autunno-inverno. La sua linea semplice ma originale, si riesce ad adattare alla perfezione ai cambiamenti del fashion world, riuscendo comunque a mantenere quella tipica classicità del marchio e quella sua inconfondibile eleganza.

Come abbinare il cappotto Teddy di Valentina Ferragni?

Abbinare il teddy coat di Valentina Ferragni è molto semplice e non richiede grossi impegni e ragionamenti. Essendo un modello classico oversize, pulito e dalle linee semplici, il cappotto teddy è abbinabile a qualsiasi capo, evento e situazione.

La tonalità cammello è quella che va per la maggiore ed è versatile sia per quanto riguarda il giorno, sia per quanto riguarda la sera. Potreste pensarlo con un leggings e una maxi-maglia, con un paio di jeans, stivali e maglioncino in lana e, ovviamente, anche con un mini-dress, collant e stivali e/o anfibi. I possibili abbinamenti sono infiniti; vi basterà sperimentare in base all’occasione, alla temperatura esterna (ma tenete conto che si tratta di un cappotto molto caldo, perciò il freddo sarà solo un lontano ricordo), e soprattutto al vostro mood.

Il teddy coat riuscirà a coccolarvi e a stringervi in un abbraccio caldo: l’inverno sarà ancora più piacevole grazie a lui. Tendenza, stile e morbidezza: avrebbe mai potuto Valentina Ferragni lasciarsi sfuggire un tale cappotto? Impossibile.