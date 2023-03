L'8 marzo si celebra la Festa della Donna. Vediamo come vestirci per questa occasione speciale.

Domani, 8 marzo, è la Festa della Donna. Vediamo, all’interno di questo articolo, come vestirsi in occasione di questa festa speciale.

Festa della Donna: perché si festeggia

L’8 marzo in tutto il mondo si festeggia la Festa della Donna. Per molto tempo si è pensato che l’origine della Giornata Internazionale della Donna risalga al giorno in cui centinaia di operaie sarebbero morte a seguito di un rogo all’interno di una fabbrica tessile a New York, nel 1908. In realtà l’origine di questa festa è legata alla rivendicazione dei diritti della donna, come ad esempio il diritto di voto. Tantissimi sono gli avvenimenti, a partire dai primi anni del Novecento, che hanno condotto le donne alla rivendicazione dei propri diritti fino all’istituzione della Giornata della Donna. L’8 marzo quindi si festeggia non solo per ricordare tutte le conquiste sociali, economiche e politiche, ma anche per dare voce a tutte le violenze, fisiche e psicologiche, che le donne hanno e continuano a subire nel mondo.

Festa della Donna: vestiamoci di giallo

Il simbolo della Festa della Donna è la mimosa. L’idea della mimosa è dovuta a tre partigiane italiane, Rita Montagnana, Teresa Noce e Teresina Mattei, le quali, nel 1946, quindi due anni dopo l’istituzione dell’UDI (Unione Donne Italiane), scelsero la mimosa come simbolo perché era facilmente reperibile nel mese di marzo. La mimosa, inoltre, è simbolo di femminilità, oltre che di libertà, autonomia e sensibilità, tutte caratteristiche perfette da associare a noi donne.

Il colore della mimosa è il giallo, quindi puntare su questo colore per il proprio outfit per questa giornata è sicuramente la scelta più azzeccata. Perfetto un look total yellow, va benissimo indossare un top giallo con una gonna o un pantalone dello stesso colore, oppure un abito, lungo o corto, tutto giallo. Se però non vi piace l’idea total yellow, va bene anche indossare solo un accessorio in giallo, come scarpe, borse o gioielli, oppure optare per il giallo solo per una parte del nostro outfit, ad esempio una maglietta gialla abbinata a un paio di jeans. Di sicuro l’effetto mimosa sarà assicurato!

Festa della Donna: abbinamenti e consigli

Come detto sopra sicuramente il giallo è il colore che va per la maggiore per questa festa. Vediamo insieme alcuni abbinamenti a seconda di dove passerete la giornata dell’8 marzo.

Per un aperitivo potete optare per un abito corto giallo abbinato a un blazer nero e a un paio di stivaletti o décolleté sempre nere e magari un accessorio, borsa o orecchini, gialli. Se non volete indossare un abito, va benissimo anche un top giallo con un paio di pantaloni neri o un paio di jeans.

Se invece passerete la serata della Festa della Donna in discoteca, perfetto è un mini dress giallo con un paio di scarpe col tacco nere, oppure dei leggings simil pelle abbinati a un top giallo.

Infine se non volete uscire e preferite passare la serata a casa con amiche, l’outfit ideale è un paio di jeans abbinati a una maglietta gialla e a un paio di stivaletti neri.