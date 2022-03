L’8 marzo si avvicina e, come sappiamo, simbolo della Festa Internazionale della donna per eccellenza è la mimosa. Un fiore che sboccia appena prima della primavera e accoglie la stagione con il suo giallo brillante e il profumo intenso, due caratteristiche che, se si potessero usare per descrivere un sentimento sarebbe sicuramente l’entusiasmo.

Ecco allora quali sono tutti i profumi da regalare alle donne della nostra vita, per l’occasione o perché no, da comprare per noi stesse, per festeggiarci come meritiamo.

I profumi alla mimosa più buoni in commercio

La mimosa è un fiore dai mille significati anche contrastanti tra loro, almeno tanti quanti sono le sfaccettature che caratterizzano ogni donna. È facile allora capire perché è proprio questo il simbolo che viene associato alla festa che le celebra.

Lo sanno bene anche gli appassionati e i profumieri più esperti, che hanno utilizzato proprio questo fiore tra gli ingredienti delle loro fragranze. Scopriamo insieme quali sono le più buone in commercio, da quelle con il prezzo più alla portata di tutti a quelle invece più costose.

I profumi low cost

Per regalare un sorriso basta davvero poco, così come basta un piccolo ingrediente per richiamare all’olfatto i ricordi più belli.

Un profumo dal prezzo contenuto ma dal grande effetto, per esempio, può essere la Mimosa Suprema di L’Amande, che ha la mimosa nelle note di cuore, sovrastata dalle note di testa chypre a cui seguono poi le note di fondo di patchouli, legno di cedro, muschio bianco e fava tonka. Una fragranza adatta a tutte quelle donne dalla personalità frizzante.

Sulla stessa fascia di prezzo anche il Green Tea Mimosa di Elizabeth Arden e anche questa fragranza ha nelle note di cuore la mimosa. Le note di testa sono invece caratterizzate da the verde e agrumi, mentre quelle di fondo da ambretta ed eliotropio. Questo profumo è invece adatto a chi apprezza i profumi freschi e non troppo impegnativi.

Leggermente più costoso ma ancora con un prezzo abbordabile l’Infusion de Mimosa di Prada, caratterizzato da un cuore di mimosa e rosa, fresche note di testa all’anice e al mandarino e legni come calde note di fondo. Un profumo sicuramente indicato per le donne dal carattere romantico!

Quelli più costosi

Nella nostra lista di fragranze per la Festa della donna abbiamo pensato anche a chi ama i profumi e non vuole badare a spese. Ecco allora Love Mimosa di Amouage, caratterizzato da note di testa alle foglie di violetta e cascalone, dolci note di cuore di mimosa, pera, iris ed eliotropio e note di fondo con ambra grigia ed ylang-ylang. Anche questo profumo, come quello precedente, strizza l’occhio a tutte quelle donne che non possono fare a meno di vedere il lato più rosa della vita.

Sulla stessa linea di Amouage ma adatto alle personalità più eccentriche anche il Modest Mimosa di Vilhelm Profumerie, con note di testa al neroli e alla carota, note di cuore alla mimosa e alla violetta e note di base al muschio e alla pelle.