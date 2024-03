Ecco come vestirsi per assistere a una rappresentazione teatrale.

Come vestirsi per andare a teatro? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, alcune idee di outfit perfette.

Come vestirsi a teatro: le regole da seguire

Avete in programma di trascorrere una serata a teatro ma non sapete come vestirvi? Bene, siete nel posto giusto. Insieme vedremo infatti alcune idee di outfit perfette per assistere a una rappresentazione teatrale. Ma prima di ciò, è bene vedere quali sono le regole da seguire per un outfit da teatro. Ovvio, molto dipende anche dall’orario e dal tipo di spettacolo alla quale si va ad assistere, però in generale ci sono alcune regole in fatto di outfit, una sorta di dress code, che è bene tenere a mente:

: a teatro è preferibile vestirsi in maniera elegante ma sobria. Sarebbe quindi meglio evitare abiti troppo appariscenti o colori troppo accesi, come magari i colori flou. Essi meglio indossarli in altre occasioni. I colori scuri sono quelli preferibili, o anche verde petrolio o borgogna. Indimenticabile per molte di noi è l’immagine di Julia Roberts nei panni di Vivian Ward nel film “Pretty Woman” con indosso un meraviglioso long dress di colore rosso mentre si trova a teatro per assistere a un opera in compagnia dell’attore Richard Gere. Ecco il rosso a teatro in realtà è meglio evitarlo, in quanto appannaggio di poltrone e tendoni. Casual : per uno spettacolo pomeridiano ci si può vestire in maniera più casual, ma senza esagerare troppo. Insomma se si possono evitare jeans e sneakers sarebbe meglio.

Queste diciamo che sono le tre regole base di dress code a teatro che comunque, negli ultimi anni, è diventato meno formale. Ma vediamo adesso insieme alcune idee di outfit che potrebbero fare al caso vostro.

Come vestirsi per andare a teatro: idee o outfit

Come abbiamo appena visto ci sono tre regole base che sarebbe meglio seguire se ci si deve recare a teatro. Come detto l’outfit dipende molto anche dall’orario e dal tipo di spettacolo al quale si andrà ad assistere. Per la sera ecco che potete optare per:

Abito lungo: per una prima o un’opera ecco che un long dress è la scelta migliore, come detto in colori scuri e sobri. Ai piedi un paio di décolleté con il tacco e si può, volendo, arricchire il look con dei gioielli, senza però esagerare. La sobrietà, come detto, è molto importante.

per una prima o un’opera ecco che un long dress è la scelta migliore, come detto in colori scuri e sobri. Ai piedi un paio di décolleté con il tacco e si può, volendo, arricchire il look con dei gioielli, senza però esagerare. La sobrietà, come detto, è molto importante. Pantaloni e camicia: se non si vuole indossare un abito, ecco che sono perfetti un bel paio di pantaloni a sigaretta neri e una camicia bianca con polsini piegati e, anche in questo caso, un paio di décolleté con il tacco.

Per una rappresentazione pomeridiana potete optare per un look più casual, ma non troppo, come per esempio un completo giacca e pantalone con un top elegante.

