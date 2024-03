Non sapete come vestirvi per la Festa della Donna? Siete nel posto giusto, all’interno di questo articolo vedremo insieme alcune idee di outfit che possono fare al caso vostro.

Come vestirsi per la Festa della Donna

Come ogni anno l’8 marzo si festeggia la Festa della Donna, anche se in realtà le donne andrebbero festeggiate ogni giorno. Comunque l’8 marzo è l’occasione per trascorrere magari una giornata, o serata, a seconda del giorno della settimana in cui cade, con le amiche, o anche per uscire a cena con il proprio partner. Il simbolo della Festa della Donna è la mimosa, che gli uomini sono infatti soliti a regalare alle donne in questa giornata. Proprio per questo il colore più indossato l’8 marzo è senza dubbio il giallo, che sia un capo di abbigliamento oppure un accessorio, come una borsa, o le scarpe. Col giallo quindi si va sul sicuro, ma in realtà ci si può vestire anche con altri colori. Vediamo comunque adesso insieme nel dettaglio alcune idee di outfit da copiare.

Come vestirsi per la Festa della Donna: idee e outfit

Come abbiamo appena visto, l’8 marzo di festeggia la Festa della Donna, occasione per trascorrere qualche ore in compagnia delle amiche, ma anche per una cena romantica con il proprio compagno. Il giallo è senza dubbio il colore che va per la maggiore in questa giornata, ma vediamo adesso insieme alcune idee di outfit perfette da copiare subito:

Total yellow: il giallo è il colore della mimosa e quindi è il colore della Festa della Donna. Un look total yellow è senza dubbio audace, soprattutto perché siamo ancora in inverno, però, se è una bella giornata, indossare un vestito giallo per un aperitivo con le amiche è comunque una scelta super cool. Se però il total color non vi convince, potete puntare magari su una camicia o una maglietta gialla abbinata a un paio di jeans o a un paio di pantaloni neri. Ai piedi magari un paio di ballerine, o stivaletti se il clima è ancora freddo.

Accessori: se non amate il giallo nei capi di abbigliamento, potete scegliere una borsa gialla o un paio di orecchini, abbinati a una blusa bianca e a un paio di jeans, per un look casual ma perfetto per questa giornata.

Gonna longuette: se il vostro lui vi ha invitate fuori a cena per la Festa della Donna, è tempo di tirare fuori tutta la vostra femminilità. Una gonna longuette ad esempio è perfetta per enfatizzare le forme, soprattutto se siete alte. In caso contrario un bel tubino può essere la scelta migliore, abbinato a un paio di décolleté con tacco.

Questi quindi sono alcune idee di outfit per la Festa della Donna, un giorno per tirare fuori con orgoglio tutta la nostra femminilità. Che indossiate alla fine qualcosa di giallo o meno poco importa, quello che conta è che usciate di casa a testa alta, fiere di essere donne.

