La notte della vigilia di Natale è magica: c’è chi aspetta l’arrivo di Babbo Natale, c’è chi si gode un bel film insieme alla famiglia e c’è chi esce ad aspettare l’arrivo della mezzanotte.

Come ci si può vestire, dunque, per essere impeccabili anche la sera della vigilia? Le possibilità sono numerose, ma scopriamo insieme qualche idea di outfit.

Come vestirsi la sera della vigilia di Natale: idee e ispirazioni

L’attesa del Natale scalpita la sera del 24 dicembre: tutto, durante la Vigilia, diventa magicamente più sereno. Non importa come si decide di passare la serata, l’importante è stare con le persone a cui si è legati e che ci fanno sentire bene. In base alla situazione, quindi, si sceglierà un determinato outfit: look da casa o cena tra amiche? Mood brillante o romantico rosso? Vada per la semplicità, ma sempre con classe.

La sera della Vigilia di Natale ci si può sbizzarrire un po’ con quello che si vuole; non è così importante eccedere nella stravaganza, ma ciò non vieta di scegliere qualche particolare più eccentrico o, perché no, qualche dettaglio brillante.

La sera del 24 dicembre è la sera della magia, dell’attesa: se non volete un outfit interamente cosparso di paillettes, ad esempio, potreste pensare di aggiungere un accessorio brillante come una mini bag o, se volete essere in tendenza, un twill o una cuffietta extra shiny.

Il velluto è invece l’evergreen per eccellenza quando si tratta della Vigilia di Natale: caldo, raffinato ed elegante, l’abito in velluto riesce sempre a conquistare il cuore di ogni donna. Se non siete molto amanti degli abiti velvet, provate a creare un outfit pantalone e blazer: il colore? Sì al verde bosco, al marrone e, novità assoluta del 2022, il bianco neve.

Avete in programma una cena tra amiche o una cena romantica in compagnia della vostra metà e non volete rimanere inosservate? Niente panico: i due esempi sopra citati sono sicuramente un’opzione molto valida, ma potreste anche stupire con un outfit più originale, magari un top in trasparenza luminoso o, sulla scia di Dolce & Gabbana, un abito lungo in rete che lascia intravedere la lingerie: sensualità e raffinatezza in un unico outfit.

Se invece preferite un mood più casalingo, questo non significa che non possiate essere comunque stilose. Invece di un abito aderente e forse scomodo per il contesto casa, provate con un completo in tweed, magari con un bel gilet abbinato a una camicia, o ancora una giacca. Sotto pantaloni o gonna: a voi la scelta. Sì anche ai pullover caldi e morbidi in perfetto stile natalizio abbinati a un paio di pantaloni o a un comodo jeans. Approvato anche il maxi pullover che faccia da abito, abbinato a collant e stivali e, perché no, a una bella cintura in vita.

Abiti, gonne, pantaloni e completi: la sera della Vigilia di Natale l’outfit deve rispecchiare il mood che si sceglie di vivere. La magia della sera più attesa dell’anno vi travolgerà in toto e, con essa, anche la voglia di brillare.