Si può essere super chic anche trascorrendo il Natale in casa: ecco come vestirsi.

Come vestirsi a Natale in casa

Sarà un Natale insolito quello di quest’anno. Niente pranzi al ristorante, niente tavolate dai parenti, ma non per questo la magia delle feste deve venire meno.

Che si sia in coppia, in famiglia o da soli, il giorno di Natale resta comunque speciale e proprio per questo è bello vestirsi ad hoc per l’occasione, senza dimenticarsi dell’acconciatura. Il che non vuol dire per forza indossare un outfit rosso con cerchietto da renna, ma è un invito a prendersi cura di sé in un anno tutto particolare.

C’è chi ama innanzitutto la comodità e il comfort e chi invece anche per stare in casa predilige look più sofisticati.

Ecco alcune idee per gli outfit da sfoggiare il giorno di Natale a casa.

Pigiama di seta

C’è chi il giorno di Natale desidera solo riposare e non pensare all’outfit, almeno quest’anno. La soluzione perfetta da indossare è allora un bel pigiama di seta, da sfoggiare già la sera prima per andare a letto. Nel caso poi si ricevano videochiamate per gli auguri si risulterà comunque molto chic pur essendo in pigiama.

Si possono scegliere i colori più soft, dal rosa all’azzurro, oppure osare con un bel pigiama rosso, per entrare nello spirito natalizio.

Christmas jumpsuit

Se lo spirito natalizio non vi ha abbandonato neppure nel 2020, allora l’outfit perfetto da indossare il 25 dicembre è sicuramente una Christmas jumpsuit.

La magia aumenta se in famiglia ci sono bambini e anche loro la indosseranno. Morbide, calde, le tutone sono iper comode e confortevoli, perfette per stare una giornata in relax, guardando dei bei film di Natale sul divano e aprendo i regali portati da Babbo Natale.

Bon ton

C’è chi invece non vuole rinunciare a essere chic e iper curato anche durante un Natale in casa. In questo caso la soluzione più comoda è scegliere un maxi maglione e indossarlo a mo’ di vestito, con ai piedi rigorosamente delle slippers. Un altro outfit da sfoggiare per essere trendy e fashion è formato da cardigan in maglia e leggings, perfetto per una foto ricordo sotto l’albero.

Sportiva

Un outfit sportivo è perfetto per trascorre il Natale passando dal tavolo della cucina al divano in salotto. Mai come quest’anno i brand di moda hanno sfornato tute con felpe cropped ed è arrivato il momento perfetto per sfoggiarle. Anche in questo caso a fare la differenza è il colore prescelto per l’outfit. Un bel rosso per restare in tema oppure per le amanti dei colori basic, il grigio, il beige, il nero e il bianco sono sempre una garanzia. In questo modo, pur non restando in pigiama, si avrà la stessa sensazione di comfort. Le calzature ideali sono le pantofole super calde e morbide oppure le calze che sicuramente avrete trovato all’interno di qualche pacco regalo ricevuto.