Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come vestirsi alla moda con pochi soldi.

Come vestirsi alla moda con pochi soldi

Per vestirsi alla moda non serve necessariamente spendere un capitale ma anzi si può avere un armadio colmo di capi alla moda anche spendendo pochi soldi. Oltre, per esempio, che approfittare del periodo dei saldi, si trovano anche tantissimi capi a poco prezzo ad esempio ai mercatini vintage, agli outlet oppure si possono anche magari scambiare alcuni capi con le amiche, nel caso in cui portiate la stessa taglia. E poi, non meno importante, si può dare nuova vita ai capi che abbiamo nell’armadio. Se siamo abili con ago e filo, possiamo anche modificare ad esempio un vestito o una gonna e renderla perfetta per la moda del momento. Oppure si possono accorciare un paio di jeans e renderli ad esempio un paio di pantaloni a pinocchietto. Insomma, di modi per essere alla moda senza spendere tanti soldi ci sono. Ma vediamo adesso insieme 10 outfit furbi.

Come vestirsi alla moda con pochi soldi: 10 outfit furbi

Come abbiamo appena visto, esistono diversi modi per essere alla moda senza spendere troppi soldi. Dall’acquistare i capi nel periodo dei saldi, all’acquistarli ai mercatini vintage o negli outlet, finendo con il ridare nuova vita ai capi che già si posseggono nell’armadio. Ma vediamo adesso insieme 10 outfit furbi:

Cappotto: nel caso in cui ad esempio abbiate nel vostro armadio un cappotto con i bottoni di plastica, potete sostituire questi ultimi con dei bottoni di metallo o di tessuto, che daranno al vostro cappotto un aspetto molto più elegante. I bottoni si trovano anche online spendendo poco. Borsa: per rendere alla moda un outfit spesso basta semplicemente abbinare la borsa giusta, come una semplice clutch, a basso prezzo ma di grande effetto. Trench: indossare un trench è sempre la scelta azzeccata, esso infatti è in grado di dare quel tocco elegante in più a qualsiasi outfit. A volte basta davvero poco per essere super cool. Giacca finta pelle: si trovano a basso costo un pò ovunque e valorizzano ogni outfit, anche solo un paio di jeans abbinati a una giacca in finta pelle ed ecco che sarete perfettamente alla moda. Longuette: un capo davvero super versatile che può essere indossato in diversi periodi dell’anno e anche abbinato semplicemente a un pullover o a una camicia. Sciarpa: chissà quante sciarpe avrete nel vostro armadio, esse posso tranquillamente essere rivalutate e diventare l’elemento che dà qual qualcosa in più al proprio outfit. Cintura: altro accessorio che da solo può valorizzare qualsiasi outfit. Ad esempio, se avete una maglia lunga potete aggiungervi una cintura che valorizzerà il vostro punto vita. Outlet: invece che le grandi firmi, potete puntare sugli outfit, sono tanti i capi che potete trovare a basso costo ma che vi permetteranno comunque di vestirvi alla moda. Accessori: per essere alla moda a volte basta anche solo aggiungere un paio di orecchini o una collana che farà fare un salto di qualità a tutto il look. Perline o nastrini: aggiungere delle perline o dei nastrini ad esempio a un vestito, è come renderlo praticamente nuovo.

