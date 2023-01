Alcune idee per una nail art ispirata al romanticismo per San Valentino.

San Valentino si avvicina e, come ogni festività, può essere tradotto in uno stile personalizzato per l’occasione, dal look, al make up e persino alla manicure. La nail art lascio ampio spazio all’originalità e le proposte per l’occasione sono tantissime, sia per chi ama le unghie corte che per chi le preferisce lunghe, sia che siano a mandorla o squadrate.

San Valentino: 5 idee per una manicure corta

Per cominciare con qualche idea per le unghie corte, certamente una delle proposte più gettonate è quella che parte da una base di smalto rosso per tutte le unghie eccezion fatta per quella di un unico dito. Su questo, solitamente l’anulare, si può applicare uno smalto trasparente o nude e su di esso realizzare un decoro classico per San Valentino: uno o più piccoli cuori rossi.

Un’alternativa per le unghie corte può essere invece quella di realizzare una manicure con smalto rosso metallizzato e decorare una o più unghie sempre con cuori metallizzati su una base nude.

Ma San Valentino non necessariamente implica una manicure rossa: si tratta di un colore che non tutti amano e che per qualcuno fa un po’ troppo effetto Natale. D’altro canto, nulla vieta di giocare con i colori.

Per esempio si può tenere una base nude sulla base della quale realizzare un decoro di cuori; la tendenza è quella di utilizzare per essi una smalto metallizzato, magari in due colori tono su tono, come il fucsia e il viola.

Un’altra idea per la manicure ispirata a San Valentino, tornando al rosso, è quella della french manicure inversa: le unghie possono in questo caso essere sia squadrate che tonde e la parte che solitamente viene laccata di bianco verrà invece realizzata in rosso (opaco o metallizzato).

Una variante di questa, è la french manicure classica impreziosita sempre dal decoro a forma di cuore, che in questo caso può essere posizionato ovunque: al centro dell’unghia, in un angolo oppure sulla riga bianca. Per più audaci, i colori possono anche essere invertiti: french rosso e cuore bianco.

San Valentino: 5 idee per una manicure lunga

Come per la manicure corta, anche per le unghie lunghe le proposte ispirate a San Valentino sono tantissime e si giocano sempre su due elementi ricorrenti: le tonalità del rosso e l’uso dei cuori come decorazione.

Essendo lo spazio a disposizione maggiore, per le unghie lunghe si può pensare di realizzare una manicure più ricca tramite l’utilizzo di paillettes rosse/rosa/bianche.

Volendo assecondare invece il trend del 2023 della nail art cartoon, si può partire da una base nude per le unghie lunghe e poi realizzare i cuori con l’effetto fumetto, dunque giocando con i colori e con i bordi neri spessi del disegno.

Giocando sempre con la realizzazione di unghie differenti l’una dall’altra, si può optare per una sorta di french manicure rivisitata, dove la punta dell’unghia è decorata a formare un cuore. Questi possono essere realizzati dello stesso colore, come il rosso, oppure di colori tono su tono.

Infine, due proposte diametralmente opposte. La prima si basa sullo smalto rosso lucido: su una delle unghie si può però realizzare un disegno a cuore che alterna rosso e bianco, con un effetto ottico quasi geometrico. Infine, l’ultima proposta di manicure si basa sull’applicazione di adesivi a cuore in rilievo, con una tinta completamente rosa.