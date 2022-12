Tante novità in arrivo su Mediaset per dicembre 2022. Scopriamole.

Dicembre non è solo un mese di festività, addobbi e regali, ma anche un momento di transizione e cambiamento nei palinsesti televisivi. Nello specifico qui parliamo di quelli di Mediaset, che prevede alcuni cambiamenti per il periodo natalizio.

Mediaset, dicembre 2022: programmazione di Canale 5

A cominciare da Canale 5, che vedrà esordire il 7 e l’8 dicembre le due puntate della serie Incastrati, di Ficarra e Picone. Non cambierà l’appuntamento, però, con il Grande Fratello Vip 7, sempre previsto per il lunedì. Ci sarò per il programma, poi, un doppio appuntamento nel weekend: una puntata andrà in onda sabato 10 e una sabato 17 dicembre. Questo farà sì che il programma dovrà fronteggiare il confronto diretto con il competitor Rai, ovvero Ballando con le stelle.

Chi avrà la meglio a livello di ascolti?

Su Canale 5 ritroveremo, questo mese, tutti gli appuntamenti del network con le festività: la Vigilia di Natale prevede in scaletta il programma Il Volo – Natale a Gerusalemme. Per l’ultimo dell’anno, invece, andrà in onda il Capodanno in Musica, concerto che accompagnerà i telespettatori verso il 2023: verrà meno, però, il concerto di apertura del primo gennaio 2023.

Chiaramente la programmazione prevede anche la messa in onda di film a tema natalizio, come Il Primo Natale di Ficarra e Picone.

Mediaset, dicembre 2022: programmazione di Rete 4 e Italia 1

Non solo Canale 5, però, presenterà dei cambiamenti: anche su Rete 4 e Italia 1 possiamo aspettarci degli aggiustamenti. Difatti, su Rete 4 il programma Quarta Repubblica sarà messo in pausa dal 12 dicembre al 9 gennaio, dunque uno stop totale per le feste. Sullo stesso canale si fermerà anche Zona Bianca, dal 20 dicembre al 10 gennaio.

Non mancheranno poi degli appuntamenti speciali, come quello del 22 dicembre con il documentario Frozen Planet II – Incanto di Ghiaccio. Proseguirà anche durante le feste la programmazione dei film del ciclo Un biglietto per Hollywood, con la messa in onda di film celebri come Shall We Dance?

Per quanto concerne invece Italia 1, questo canale si specializzerà quasi totalmente su contenuti di Natale, volendo costituire dunque un punto di riferimento per gli amanti delle feste durante questo speciale periodo. Non mancheranno quindi tutti i film più classici di Natale, come l’intramontabile Una poltrona per due, la cui messa in onda – come di consueto – è prevista per il 24 dicembre 2022. Tra i vari classici natalizi non manca all’appello anche Miracolo della 34° strada e la divertente commedia Mamma ho perso l’aereo.

Ma anche su Italia 1, proprio nell’ottica di dedicarsi al Natale, alcuni programmi verranno messi in pausa: Le Iene andrà in “ferie” dal 13 dicembre al 10 gennaio. Insomma, se da una parte per le festività di Natale alcuni consueti programmi di Mediaset, ormai punti di riferimento per il pubblico, saranno temporaneamente messi in pausa, non mancheranno di certo altri appuntamenti più che interessanti che attingono soprattutto dal mondo del cinema. Ciò non toglie che, all’apertura dell’anno nuovo – all’incirca dopo la Befana – tutti gli show riprenderanno la loro regolare programmazione.