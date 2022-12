Per quanto possa essere stressante organizzare le festività, tra viaggi, pranzi in famiglia, cenoni, regali e chi più ne ha più ne metta, una delle parti più divertenti è la scelta degli outfit.

Ed ecco dunque che anche per il capodanno 2023 l’obiettivo è sempre e solo uno: brillare tutta la notte.

Come mi vesto a capodanno? Tutte le tendenze e ispirazioni

Il capodanno 2023 segue la tradizione e va anche oltre: stupisce, brilla, osa in tutto e per tutto. Pensare che la maggior parte dei fashion brands (fast fashion e moda di lusso) proponga look luminosi e dettagli shimmer, va confermando quella che è, ancora una volta, la tendenza assoluta dell’ultimo dell’anno: la luce.

Per tale motivo, quindi, le paillettes si riconfermano le protagoniste della serata e possono essere indossate sia in un total look, sia in uno spezzato.

Ad esempio, potreste scegliere un mini abito luminosissimo cosparso di paillettes o di strass, oppure scegliere solo una parte dell’outfit, come un top (in commercio ce ne sono tantissimi) o, perché no, anche una mini gonna extra shimmer.

L’oro e l’argento tornano a essere i protagonisti assoluti, ma anche il rosso non può mai mancare quando si tratta di festività. Per le amanti degli abiti e della sensualità, dunque, un bell’abito total red lungo e aderente nei punti giusti potrebbe essere la soluzione perfetta.

Il rosso tinge per lo più gli abiti a capodanno, ma ciò non significa che non possa entrare nell’outfit a piccole dosi: una mini skirt rossa abbinata a un top nero o viceversa; il rosso è versatile, soprattutto nelle feste natalizie.

Rimanendo in tema di abiti, il mini dress nero può essere una valida alternativa, soprattutto se con applicazioni luminose e dettagli cut out, magari sul punto vita o sulle cosce. Il tessuto è variabile, ma il velluto rimane sempre un’ottima scelta.

Avete voglia di osare ancora di più la sera di capodanno? La parola chiave è trasparenza. Il 2022 ha visto infatti esplodere una vera tendenza: avete mai provato a indossare un paio di pantaloni in merletto trasparenti? Potrebbe essere la soluzione che fa per voi. A capodanno, del resto, è tutto concesso. Abbinati all’intimo giusto e a un top total black, i pantaloni in trasparenza diventano l’outfit perfetto, sia che si tratti di una cena romantica, sia che si tratti di una cena tra amiche e amici.

La trasparenza e la luminosità continuano a farsi sentire anche nei collant: trasparenti con micro applicazioni shimmer, opache con ricami sensuali trasparenti. Se abbinati bene ed equilibrati anche ai giusti accessori, anche i collant possono regalare piacevoli sorprese.

Per le più audaci, infine, una pioggia di originalità e di sensualità: che ne dite di un semplice, ma assai raffinato lingerie dress tutto da accessoriare? Tra le tonalità più chic naturalmente il nero, ma si fa desiderare anche il color crema. Meglio se di seta o di raso, per un effetto ancora più elegante ed estremamente sensuale. Per quanto semplice a prima vista, dovete immaginarlo abbinato ai giusto accessori: orecchini, collane e anelli. La festa può cominciare.

Infine, ma non per importanza, l’originalità fatta a outfit: piume, piume e ancora piume. Forse un po’ complesso da abbinare, ma a capodanno non esistono limitazioni.

Capodanno 2023: il mix perfetto tra tradizione e innovazione, dove tutto è concesso e nulla è lasciato al caso.