Nessun outfit è completo senza l’acconciatura giusta e ovviamente, almeno un po’ di make up che lo accompagni, speciamente durante la notte di San Silvestro! Se non sapete ancora come truccarvi per festeggiare l’anno nuovo ecco per voi qualche consiglio di tendenza.

Make up, il trucco perfetto per Capodanno 2022

Smokey eye intenso e labbra super colorate e scintillanti, un trucco nude oppure un mix di entrambi i look, le idee make up da sfoggiare per Capodanno 2022 sono pronte a soddisfare davvero tutti i gusti! Scopriamo quali sono alcuni degli esempi più belli e soprattutto adatti per l’occasione.

Il trucco per gli occhi

I colori più apprezzati per in un make up studiato appositamente per questa particolare festività sono il rosso, il marrone e colori metallizzati come l’argento, il bronzo e ovviamente il preziosissimo oro.

Si tratta di un mix di colori che, abbinato ad uno smokey eye ben fatto, sarà perfetto per intensificare lo sguardo.

Per un make up occhi davvero adatto alla notte di Capodanno, provate lo smokey eye sulle tonalità del rosso e del bronzo.

Si tratta di un accostamento molto particolare, destinato sicuramente alle più audaci e che richiede anche una certa precisione. Ma se fatto bene, vi donerà uno sguardo magnetico tale da non farvi passare inosservate!

Se invece siete più propense per sfoggiare uno stile semplice ma elegante, non vi resta che prendere esempio dall’icona chic per eccellenza: Audrey Hepburn. Un eyeliner ben fatto, preciso e senza sbavature con un po’ di mascara (con l’aggiunta di ciglia finte se volete), basterà per esaltare la vostra bellezza.

Il trucco perfetto per le labbra

Anche il rossetto è parte integrande del make up per Capodanno 2022. Solitamente si preferisce il classico rosso con le sue innumerevoli gradazioni declinate negli stili più disparati. Per esempio, per un look più “dramatic” potreste optare per un intenso burgundy o un bordeaux, che è anche una delle tonalità di rosso più di tendenza della stagione.

In alternativa, se il rossetto rosso non convince, potreste optare per uno sulle tonalità del nude, più chiare o più scure, a seconda della vostra carnagione. Un modo per concentrare tutta l’attenzione sul vostro sguardo, ma si tratta anche della scelta più indicata soprattutto in caso di cenone.

I consigli make up per Capodanno 2022

Per rendere ancora più scintillante il vostro make up in occasione del Capodanno 2022 sbizzarritevi con i glitter. Sulla palpebra mobile, sugli zigomi e addirittura sulle labbra, durante la notte più brillante dell’anno nulla potrà impedirvi di sentirvi più luminose possibili!

Se poi, tra un sorso di champagne e qualche leccornia, passerete la notte di Capodanno a tavola, valutate l’opzione più adatta tra rossetti, gloss e tinte labbra. Quest’ultima potrebbe sembrare la scelta più scontata, ma se ritenete che vi secchi troppo le labbra e non è un problema alzarvi ogni tanto per controllare lo stato del vostro make up, potreste optare anche per un gloss o un rossetto dalla sensazione sicuramente più confortevole.